Quando si parla di floppare si intende che qualcuno o qualcosa non ha avuto successo e ha fatto un buco nell’acqua.

La parola floppare è un anglicismo molto utilizzato in Italia e infatti sono tante le persone che ne conoscono il significato. L’espressione deriva da “flop” e in italiano si può tradurre come insuccesso, fiasco o fallimento. Questa parola si usa nella vita di tutti i giorni proprio per indicare un tonfo in senso figurato o un buco nell’acqua.

Oggi è frequente sentire la parola floppare su TikTok. Su questo social, infatti, è complesso riuscire a realizzare dei contenuti virali e quando i video non hanno successo si definiscono come flop. Vediamo però nel dettaglio qual è il significato di questo termine e scopriamo alcuni esempi d’uso.

Origini : la parola deriva dal termine inglese “flop”.

: la parola deriva dal termine inglese “flop”. Quando si usa : si utilizza per indicare un clamoroso insuccesso o un grande fallimento.

: si utilizza per indicare un clamoroso insuccesso o un grande fallimento. Lingua : deriva dal termine inglese “flop”.

: deriva dal termine inglese “flop”. Diffusione: mondiale.

Il significato di floppare

Ragazza smartphone

Floppare è di certo uno degli anglicismi più comuni e utilizzati in Italia. Questa parola significa letteralmente “fallire” e si impiega spesso nella vita di tutti i giorni per indicare insuccessi.

Negli ultimi anni, questo termine ha iniziato a diffondersi soprattutto tra i giovani che utilizzano TikTok. Sul social, infatti, si utilizza la parola floppare per indicare contenuti che non hanno avuto successo. Oltre che su TikTok, è anche ampiamente impiegato su Twitter, Instagram e Facebook quando un contenuto ha ricevuto poche visualizzazioni, mi piace o commenti.

Spesso gli utenti scrivono nelle descrizioni di foto e video una frase come “Non fatemelo floppare” per chiedere ai follower di interagire col contenuto. Solo grazie alle interazioni degli altri utenti, infatti, i creater possono ottenere successo.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso in casi pratici che permettono di capire meglio il significato di questo termine:

“Quel video che hai caricato su TikTok ha ottenuto solo dieci visualizzazioni: ecco cosa vuole dire floppare, mi dispiace”.

“Tu che non vinci mai sai bene cosa significa floppare sempre”.

“Brahim Diaz non sta avendo una stagione facile al Milan, ma è ancora presto per dire che sta per floppare”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG