È usato nel mondo del rap italiano come slang derivato da una forte espressione della lingua inglese: ecco il significato di fareshi e da dove ha origine.

Esiste un gergo, uno slang che si usa nel mondo del rap, in particolare quello italiano che non sempre è di facile comprensione. Una parola che fa parte di questo slang, e che è diventata nota per l’uso che si è fatto, è “fareshi“. Che cosa significa? Si tratta di un termine derivato da un’espressione inglese che viene usata negli Stati Uniti, anche e in particolare dai rapper americani. Scopriamo cosa c’è da sapere sul termine, dalla traduzione all’origine.

Origine : dallo slang del rap italiano.

: dallo slang del rap italiano. Quando si usa : nelle canzoni rap, in particolare usato dal duo Ski e Wok.

: nelle canzoni rap, in particolare usato dal duo Ski e Wok. Lingua : slang italiano, preso da un’espressione inglese.

: slang italiano, preso da un’espressione inglese. Diffusione: Italia.

Fareshi: l’origine e il significato del termine

Fareshi è lo slang che riprende l’espressione inglese “Fuck that shit“, che significa “f**** a questa m****”, solo che è italianizzato, o meglio come si pronuncia in maniera veloce. L’origine di questo termine è legata all’uso che ne hanno fatto il duo di rapper romani Ski e Wow, che hanno creato questo modo di dire.

Rapper

Il significato è legato al rendere informale al massimo un testo rap o trap, e indica un modo di “mandare a quel paese” una cosa che non si riesce a fare o a capire, infischiandosene delle conseguenze. Ha preso poi piede nel mondo del rap, tanto che anche altri cantanti lo usano nei loro testi.

Esempi d’uso

Ecco per capire meglio alcuni esempi d’uso di fareshi, in particolare nei testi della canzone Ma Fareshi di Ski e Wow.

“Mmh, ma fareshi

(Sick Luke, Sick Luke)Yeah, yeah, yeah (Dondurè, fareshi)

A-after, party (party)

Disco, grammi

Cocco, no cappin’

Ce l’ho attaccata ai piedi perché sono il boss del poppin’, yay

Po-po-poppin’ (poppin’), poppin’ (poppin’)

Faccio triplicare i conti

Fa-fa-fareshì se non parli di soldi

Fareshì se non mi parli di soldi

No il logo (logo), tutti pazzi per il cocco

Vanno tutti pazzi per il co-co-cocco

Lei è loca, lui è loco (fareshì)

Fareshì, tutti pazzi per il cocco (yay)Lui si chiama Pablo, lei si chiama Bianca

Si son beccati nel club, hanno fatto festa (fareshì)

Capo dello slang ma non sono un gangsta

Nove nove il logo, fumo con i rasta

A capo dello slang bitch, ho solo venti anni

Esco da Chanel e fanno flash i paparazzi

Penso fareshì, 24/7

Colpo di tacco sotto al sette (Dondurè)

Catene al collo, ballano la salsa (bling)

Non faccio beef, i tuoi chain sono di plastica (plastica)

La tua ragazza mi odia perché sa che sto frescando

Troppo drip addosso, in strada mi sento osservato (fareshi)After, party (party)

Disco, grammi (grammi)

Co-cocco, no cappin’

Ce l’ho attaccata ai piedi perché sono il boss del poppin’, yaya

Poppin’, po-po-poppin’ (poppin’)

Faccio triplicare i conti

Fareshì se non parli di soldi (cash)

Fareshì se non mi parli di soldi (cash)”