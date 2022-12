Il termine edibile deriva dal latino ed è oggi ancora piuttosto utilizzato. Vediamo allora cosa significa e quando usarlo.

Edibile è una parola che nasce dalla lingua latina e fa parte del dizionario italiano da ormai qualche tempo. Nonostante si tratti di un chiaro ed evidente esempio di latinismo, la sua attestazione risale solamente al 1970. Oggi il termine viene usato molto spesso e dunque in tanti ne conoscono già il significato. Vediamo però tutto quello che riguarda questo termine in modo da conoscerlo meglio.

Origini : dal latino tardo edibilis, derivato di édere che significa “mangiare”.

: dal latino tardo edibilis, derivato di édere che significa “mangiare”. Quando si usa : la parola si usa come sinonimo di commestibile, ma in realtà ha un significato più tecnico e scientifico.

: la parola si usa come sinonimo di commestibile, ma in realtà ha un significato più tecnico e scientifico. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di edibile

donna mangia caramella orsetto gommoso

La parola italiana edibile è usata per indicare quello che si può mangiare e il suo ambito d’uso è tecnico e scientifico. Di solito, infatti, quando si parla nella vita di tutti i giorni si impiega la parola “commestibile”. In alternativa, alcuni usano questa espressione anche al posto di “edùle”. In entrambi i casi, comunque, si ha una sfumatura un po’ diversa di significato.

Per comprendere queste leggere differenze, basta sapere che il commestibile fa riferimento a una vasta qualità. Il termine si usa sia nel linguaggio comune che in quello più forbito. L’edule, invece, calza alla perfezione solo quando si parla di funghi oppure di fiori.

Alla luce dell’impiego tecnico della parola, si può dire che spesso questa si usa anche in modo ironico.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire alla perfezione il significato del vocabolo:

“La viola è un fiore edibile, infatti in molti la utilizzano in cucina per decorare i piatti”.

“Negli agrumi come arance e limoni, la parte edibile corrisponde alla polpa”.

“Tra i funghi, solo una percentuale è edibile: alcuni sono infatti velenosi e dunque è bene fare grande attenzione ”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG