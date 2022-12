Qual è il significato di Tutto l’amore che ho di Jovanotti? L’artista ha avvertito la necessità di scriverla dopo un comizio politico.

Anche se è uscita oltre dieci anni fa, la canzone Tutto l’amore che ho di Jovanotti continua ad essere trasmessa quotidianamente dalle maggiori emittenti radiofoniche. Il brano è stato scritto da Lorenzo Cherubini con uno scopo ben preciso: riportare il sentimento più puro di sempre nella vita delle persone. Vediamo il significato e il testo.

Tutto l’amore che ho di Jovanotti: il significato della canzone

Uscita il 3 dicembre del 2010, la canzone Tutto l’amore che ho di Jovanotti è contenuto all’interno dell’album Ora. Il brano ruota attorno al vero concetto di amore e lo stesso Lorenzo Cherubini ha raccontato di aver avvertito la necessità di scriverlo all’indomani di un comizio politico. Dopo averlo ascoltato, l’artista ha capito che aveva una missione: riportare l’amore, quello puro e sincero, nella vita delle persone.

“Le meraviglie in questa parte di universo,

sembrano nate per incorniciarti il volto

e se per caso dentro al caos ti avessi perso,

avrei avvertito un forte senso di irrisolto“.

Con Tutto l’amore che ho è come se Jovanotti si fosse fatto promotore di una missione, riportare l’amore nel caos della vita. Ci si può fare male, ma è giusto cercare il sentimento più puro dell’universo come “un cavaliere pazzo“.

“Considerando che l’amore non ha prezzo

sono disposto a tutto per averne un po’,

considerando che l’amore non ha prezzo

lo pagherò offrendo tutto l’amore,

tutto l’amore che ho“.

Non bisogna mai darsi per vinti davanti ai “venditori del dolore“. Nel caos della vita è necessario lottare per ottenere quell’amore di cui tutti abbiamo bisogno. In merito al significato del video di Tutto l’amore che ho, Jovanotti ha dichiarato: “C’é uno che si riprende il senso della parola ‘Amore’ andando contro ogni tipo di ostacolo che si mette nel suo cammino, mantenendo un passo come di danza, una visione ritmica della vita, a costo di farsi molto male“.

Tutto l’amore che ho di Jovanotti: il testo della canzone

Le meraviglie in questa parte di universo

Sembrano nate per incorniciarti il volto

E se per caso dentro al caos ti avessi perso…

Continua per il testo integrale

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG