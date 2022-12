Brooklyn Beckham e Nicola Peltz avrebbero deciso poco prima delle nozze di lasciare la loro splendida villa di Beverly Hills per volgere lo sguardo altrove e trovare un nido su misura per le loro esigenze. Dove? Ecco la casa…

Il figlio di David e Victoria Beckham, Brooklyn, ha scelto per sé e la moglie Nicola Peltz una casa da sogno a Miami. Si tratta di un lussuosissimo nido arredato con cura e grande attenzione ai dettagli, mostrato sui social dalla coppia in occasione delle festività natalizie 2022. Scopriamo di più!

La casa dove abitano Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

A mostrarci alcuni deliziosi scorci della casa è proprio Brooklyn Beckham, felicissimo davanti all’albero di Natale allestito in salotto nella villa di Miami in cui abita con la moglie Nicola Peltz. Nel video condiviso su Instagram, il figlio di Victoria e David Beckham ha fatto vedere ai suoi follower un angolo meraviglioso dell’abitazione, dove tutto è arredato sui toni del bianco e in cui spicca una grande vetrata a dare tanta luce naturale agli ambienti.

La casa di Brooklyn Beckham in stile moderno

La coppia ha scelto di organizzare gli interni in stile moderno, preferendo linee essenziali e pulite per dare ulteriore ampiezza agli spazi. Lo si nota negli scatti che entrambi pubblicano sui social, dove spicca la scelta di elementi total white che vanno dai divani in morbido tessuto ai tappeti, alle maxi tende che incorniciano un meraviglioso salone.

Anche le decorazioni natalizie di casa Beckham-Peltz richiamano l’armonia di luci bianche e colori tenui che si respira in casa, con particolare attenzione all’uso di dettagli argento a impreziosire gli addobbi. Per le pareti, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno scelto un’alternanza di tinte che giocano su bianco e grigio, mentre i mobili

La cifra spesa dai coniugi per il loro nido dopo il matrimonio da favola non è nota. The Sun scrive che, nel 2021, i due piccioncini avrebbero acquistato la casa (poi venduta) per un totale di 10,5 milioni di dollari: la loro villa di Beverly Hills aveva cinque camere da letto, una palestra privata, una sauna extra lusso e una piscina mozzafiato…

Riproduzione riservata © 2022 - DG