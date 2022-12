Novità Google Maps: sono visibili anche i “luoghi accessibili”, per aiutare chi si muove in sedia a rotelle (e non solo).

Tempo di novità per Google Maps, e non certo di secondo piano. Il navigatore più famoso e utilizzato al mondo, uno degli strumenti principali messi a disposizione da Big G, si aggiorna con una novità già lanciata nel Regno Unito e negli Stati Uniti, e adesso disponibile in tutto il mondo: la funzione per rendere visibili i “luoghi accessibili”. Un grosso aiuto per chi si muove con una sedia a rotelle, ma anche per molte altre persone.

Google Maps mostra i luoghi accessibili

Passo in avanti per Maps. Il noto navigatore di Google di venta oggi di grande aiuto anche per quanto riguarda il tema “accessibilità”. Sono infatti ad oggi oltre 130milioni le persone in sedia a rotelle che si trovano spesso ad aver a che fare con locali non strutturati per poter accogliere chi è costretto a muoversi con una carrozzina. Un disagio che spesso costringe a dover rimanere fuori, o a non poter usufruire della toilette.

badante signora anziana carrozzina

Proprio per questo motivo l’app di Google ha deciso di aggiungere queste informazioni. Un passo in avanti necessario per rendere più semplice la vita a tutti coloro che non possono essere costretti ad adeguarsi a locali ‘inadeguati’.

Come funziona la modalità accessibilità di Maps

Nuova funzione realizzata con oltre 120 milioni di Local Guides, la feature dedicata all’accessibilità nella nota app di Google è facilmente attivabile. Basta andare all’impostazione Luoghi accessibili che si trova all’interno dell’app e premere la levetta su “attivo”. In questo modo, all’interno della mappa sarà possibile individuare rapidamente le attività commerciali o i luoghi pubblici accessibili senza ostacoli per chi si muove in sedia a rotelle, o anche per chi ha un passeggino, un trolley con un carico pesante o chi vorrebbe semplicemente evitare di usare le scale per tanti motivi. Questi luoghi saranno infatti contrassegnati dal simbolo di una persona in sedie a rotelle.

Per poter migliorare questo servizio, sarà poi possibile fornire un contributo a Google Maps, aprendo il profilo attività, andando su Informazioni e poi su Modifica caratteristiche. In questo modo si potranno anche correggere eventuali errori o aggiungere ulteriori informazioni.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG