Gli amanti della lettura da oggi potranno anche scrivere sui propri dispostivi. Tutto grazie a Kindle Scribe.

Chi ama leggere ma preferisce il digitale, conosce sicuramente il Kindle, dispositivo presente in diverse fasce di prezzo e con il quale è possibile leggere libri in versione digitale.

Un modo come un altro per portare con se anche centinaia di libri senza sentirne il peso. Il tutto per un dispositivo che si rinnova. Scopriamo quali sono le novità.

Come sarà il nuovo Kindle Scrible

Il nuovo dispositivo, come il nome stesso lascia intuire, consentirà di unire il piacere della scrittura a quello della lettura.

donna con tablet

Chi lo possiede potrà infatti prendere appunti come si farebbe su un libro normale. Il nuovo Kindle dispone di un display da 10,2 pollici ad alta risoluzione ed è dotato di una penna con la quale scrivere e che non necessita di alcun tipo di ricarica. Presenti in versione basic e premium, le penne si fissano sul dispositivo con un magnete e dispongono di vari tratti di scrittura cambiabili dal menu del dispositivo. La versione premium, dispone anche di una gomma virtuale e xi un pulsante di scelta rapida che può cambiare da gomma ad evidenziatore.

Le note adesive sul Kindle

Un’altra funzione innovativa presente nel nuovo Kindle, che è da sempre uno dei migliori dispositivi per la lettura, è quella delle note adesive.

Queste danno modo di prendere appunti a mano e di sottolineare le parti di testo più interessanti.

Volendo, si può anche scrivere un diario a mano, trasformando il Kindle in un vero e proprio dispositivo sul quale prendere appunti.

Andando al costo, il dispositivo parte da un prezzo di 369 euro ed è disponibile in grigio e con spazi di archiviazione che vanno dai 16 GB ai 64 GB.

Inoltre, sono disponibili come sempre diversi tipi di cover che vanno dalle 62 euro e che sono disponibili sia in tessuto che in pelle. Queste si potranno anche piegare, dando ancor più la sensazione di un libro leggibile sotto diverse angolazioni.

L’acquisto del Kindle consentirà, almeno per i primi tempi, di ricevere 4 mesi gratuiti di Kindle Unlimited. In questo modo sarà possibile accedere in forma gratuita a milioni di romanzi, fumetti e riviste. Un periodo di prova molto lungo e a seguito del quale sarà possibile proseguire con un abbonamento.

