Ecco che cos’è e cosa si intende con il termine push present, che denota un particolare tipo di regalo che si fa a una neomamma, negli Stati Uniti.

Non è consuetudine, almeno in Italia, di regalare dopo essere diventati padri alla madre del proprio nascituro un qualcosa. Negli Stati Uniti, però, questa tradizione è ben radicata e assodata, tanto che ha persino un nome: push present. Quando Chiara Ferragni è diventata mamma della sua secondogenita Vittoria, una volta arrivata a casa dalla clinica, ha chiesto a suo marito Fedez un push present. Ma che cos’è nello specifico questo tipo di regalo, e perché si dice in questo modo? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo significato.

Origine : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando si usa : per indicare un particolare di presente che si regala a una neo madre come buon auspicio.

: per indicare un particolare di presente che si regala a una neo madre come buon auspicio. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: Stati Uniti.

Il significato e l’origine del push present

Come già accennato, il push present è un regalo che si da a una mamma che ha appena avuto un bambino, o anche in procinto di averlo, a seconda dei casi. L’origine di questa usanza arriva dagli Stati Uniti, e proprio lì che il termine viene utilizzato di più.

Come mai si dice push present? La parola “push” significa letteralmente “spingere” e “present” è la parola inglese per “regalo“. Quindi si tratta di un “regalo che aiuta a spingere“, anche perché non sempre esso viene dato dopo il parto, ma spesso anche prima o addirittura negli attimi precedenti al travaglio.

Chiara Ferragni e Fedez

La parola è diventata nota per via dell’influencer Chiara Ferragni, che dopo l’arrivo di Vittoria in famiglia ha chiesto a Fedez proprio un push present, anche se lui non sapeva bene cosa fosse prima di scoprirlo.

Esempi d’uso

Per fare l’esempio di Chiara Ferragni e Fedez, prendiamo il virgolettato che i due si sono scambiati in diverse stories sui loro profili Instagram.

“Mia moglie gradirebbe avere una cosa che in America viene chiamato ‘push present’, quindi il regalo per la spinta, che si fa alle donne quando partoriscono, una tradizione che in Italia non abbiamo” ha detto Fedez.