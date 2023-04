La parola COBWEBBING fa parte del lessico sentimentale, ma qual è il suo significato e quando si usa? Scopriamolo.

Il termine COBWEBBING è utilizzato nel mondo delle relazioni e del dating online per indicare un comportamento specifico. Nonostante sia una parola molto utilizzata soprattutto dai giovani, ancora oggi tante persone non ne conoscono il reale significato: scopriamo insieme cosa vuole dire questa parole.

Origini : è un termine inglese che deriva dall’espressione “cobweb”, ossia “ragnatela”.

: è un termine inglese che deriva dall’espressione “cobweb”, ossia “ragnatela”. Quando si usa : nel mondo delle relazioni e del dating, per indicare l’operazione di fare ordine nella propria rete di conoscenze e relazioni in modo da iniziare da capo con qualcuno di nuovo.

: nel mondo delle relazioni e del dating, per indicare l’operazione di fare ordine nella propria rete di conoscenze e relazioni in modo da iniziare da capo con qualcuno di nuovo. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di COBWEBBING

Armadio

La parola COBWEBBING deriva dal termine inglese “cobweb” che significa in italiano “ragnatela”. Questa espressione, allora, si usa per indicare l’operazione di fare ordine tra le proprie conoscenze e relazioni in modo da essere poi pronti a conoscere qualcuno di nuovo. Chi segue questo modo di fare, infatti, avrà meno difficoltà a staccarsi dal passato andando avanti per sentirsi più forte e sicuro di sé.

Grazie a questa nuova pratica, dunque, risulta molto più semplice andare avanti nella propria vita. Cancellare numeri di telefoni, vecchie chat ed eliminare oggetti come magliette o regali degli ex permette di lasciarsi alle spalle il passato per essere pronti a iniziare una nuova relazione.

Esempi d’uso

Ecco dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio qual è il significato di questa espressione:

“Il COBWEBBING è secondo me il miglior modo per dimenticare il tuo ex: se fossi in te terrei in considerazione la cosa”.

“Uno dei trend del momenti a livello di dating è senza dubbio il COBWEBBING: inizia a cestinare la maglietta del tuo ex e vedrai che dopo ti sentirai subito meglio!”.

“Il benching e il COBWEBBING sono due tattiche molto utilizzate nelle situazioni amorose”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG