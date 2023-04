Fibra e misto rame: qual è la differenza tra FTTC e FTTH, le principali alternative per internet in Italia.

Secondo un recente studio, molti italiani che utilizzano abitualmente internet, per lavoro o per intrattenimento, non conoscono la differenza tra fibra e fibra misto rame. Addirittura sette utenti su dieci non sono sanno di quale tipologia di fibra dispongono presso la propria abitazione e quali sono le differenze concrete tra la FTTC (Fiber to the Cabinet) e la FTTH (Fiber to the Home). Se anche tu sei in difficoltà davanti a queste sigle e a questi termini, proviamo a fare chiarezza sulle principali differenze, per poter comprendere quale sia la tipologia di banda che più si adatta alle nostre esigenze.

Fibra e rame: qual è la differenza?

La principale differenza tra la fibra ottica e la fibra misto rame sta nella tecnologia utilizzata per trasmettere i dati. La fibra ottica utilizza la luce per trasportare i dati, mentre la fibra misto rame utilizza un mix di fibra e cavi in rame. L fibra può contare su una struttura completa, a partire dalle antenne principali e fino all’abitazione interessata, mentre la fibra misto rame si connette a una centralina dotata di fibra ottica e poi si avvale dell’uso di cavi in rame per arrivare alla singola abitazione.

router internet

Se si considerano le differenze tra le sigle FTTH e FTTC, vale la pena sapere che la fibra FTTH è la tecnologia più veloce e avanzata disponibile in questo momento, capace di offrire velocità fino a 10.000 Mbps. In Italia è già disponibile da diversi anni, ma solo nelle grandi città e non in tutte le zone anche delle metropoli maggiori.

Quale tipo di banda conviene per navigare su internet?

Poter dare una risposta chiara e semplice a questa domanda non è possibile. Considerando che la fibra misto rame, utilizzando una combinazione di fibra ottica e cavi in rame, riesce a garantire una trasmissione fino a 200 Mbps, può riuscire a garantire ottime prestazioni per un utilizzo “standard” della linea internet, anche per chi lavora quotidianamente con il proprio computer. Se si ha bisogno di una connessione non solo stabile, ma in grado di non perdere qualità, ad esempio, durante la visione di programmi in streaming in alta definizione, potrebbe essere necessario sottoscrivere un’offerta che comprenda la fibra ottica.

In altre parole il tipo di fibra che conviene di più dipende dalle esigenze dell’utente e dalla disponibilità di una connessione FTTH (Fiber to the Home) nella propria zona. In ogni caso, per la connessione FTTC, la velocità è influenzata negativamente da alcuni fattori. Perciò è importante valutare la copertura nella propria zona e scegliere il tipo di connessione che meglio soddisfa le proprie esigenze di navigazione e lavoro online.

