La figura di Calipso appartiene alla mitologia greca. Ma non solo: oggi può essere utilizzata anche come metafora.

Al giorno d’oggi per calipso si intende un ballo moderno originario delle Antille e anche la musica che lo accompagna. Ma qual è l’etimologia? È proprio ciò su cui focalizzeremo. Ne converrete con noi: le antichi origini sono suggestive e decisamente affascinanti.

Origini: dal verbo greco kalýptο (καλύπτω), ovvero nascondere.

Dove viene usato: per indicare un ballo oppure la ninfa delle sirene di Ulisse e qualcosa che la ricordi.

Lingua: greca.

Diffusione: nella mitologia e come metafora.

Il significato di calipso

Calipso, in greco antico: Καλυψώ, Kalypsṓ, è una figura della mitologia greca, chiamata così dal verbo kalýptο (καλύπτω), cioè nascondere. La divinità marina, figlia di Atlante, è presente in svariate leggende sotto forma di ninfa, nereide od oceanina. Nell’Odissea si narra che accoglie Ulisse nell’isola di Ogigia e, innamorata di lui, lo trattenga per 7 anni, finché Zeus non le ordina di lasciarlo partire.

Si trova nel libro Percy Jackson – La battaglia del labirinto di Rick Riordan, dove prova a sedurre il protagonista, del quale è invaghita. E pure ne Il sangue dell’Olimpo, l’ultimo titolo della seconda serie Eroi dell’Olimpo: qui si fidanza con uno dei personaggi.

Nell’ambito della discografia, Calipso è il titolo di una canzone incisa dal gruppo musicale Le Orme nell’album Florian (1979); così come di un 33 giri di Ron datato 1983. La cantautrice Suzanne Vega ne racconta le vicende nell’omonimo brano dell’album Solitude Standing (1987). Ben più recentemente, Charlie Charles e Dardust le hanno dedicato un singolo nel 2019, in featuring con Mahmood, Fabri Fibra e Sfera Ebbasta. In questo pezzo Calipso significa, in senso metaforico, la cattiva strada, che un ragazzo di periferia è tentato a imboccare.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Il pubblico ne tratteneva le suggestioni, a baso di calipso, sole e marijuana”.

“Calipso è una metafora per raccontare quanto sia facile la perdizione”.