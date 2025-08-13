Cosa significa davvero bodyshaming: origini e perché fa così male

Conoscete veramente il significato di bodyshaming? Scopriamo l’origine del termine, il suo significato e la diffusione social.

Il termine bodyshaming è diventato sempre più comune nel linguaggio quotidiano, specialmente nei contesti sociali e digitali. Ma cosa significa davvero questa parola? Spesso usata per denunciare atteggiamenti discriminatori verso l’aspetto fisico delle persone, il bodyshaming è una forma di violenza psicologica che può avere effetti profondi sulla salute mentale e sull’autostima.

Cosa significa bodyshaming: origine e perché si utilizza

Il termine bodyshaming nasce in lingua inglese dall’unione delle parole body (corpo) e shaming (dal verbo to shame, ovvero “far provare vergogna”). Letteralmente significa “far vergognare qualcuno del proprio corpo”. È un comportamento che consiste nel criticare, deridere o umiliare qualcuno per il suo aspetto fisico, che si tratti di peso, altezza, forma del naso, colore della pelle o qualsiasi altra caratteristica corporea.

Questa pratica è presente in molte culture e può manifestarsi in modo palese (come un insulto diretto) o più sottile (commenti apparentemente “innocenti”, ma giudicanti). Il bodyshaming può colpire chiunque: donne, uomini, persone transgender, bambini, adulti e anziani.

Esempi d’uso e casi eclatanti

Il termine bodyshaming è ormai entrato nel lessico comune, non solo nei discorsi informali, ma anche nei media, nei programmi televisivi e nei contenuti educativi. Viene usato per denunciare una serie di atteggiamenti discriminatori, soprattutto quando si parla di accettazione del corpo, diversità fisica e rispetto dell’identità personale.

Ecco un elenco di frasi reali e plausibili che mostrano l’utilizzo concreto della parola:

“Dopo aver subito mesi di bodyshaming, ha deciso di raccontare la sua storia in un post virale”.

“Non dobbiamo ridere delle persone in sovrappeso: è bodyshaming e può causare gravi danni psicologici”.

“Il bodyshaming non riguarda solo il peso, ma anche l’altezza, i tratti del viso, la pelle, e perfino la disabilità”.

“Nel mondo della moda sta crescendo la sensibilità verso il tema del bodyshaming grazie a campagne inclusive”.

“Anche chi è molto magro può essere vittima di bodyshaming: dire “sei pelle e ossa” non è un complimento”.

“La serie TV affronta in modo realistico il bodyshaming, mostrando come possa colpire anche i più giovani”.

“Il bodyshaming è una delle cause principali di disturbi alimentari tra adolescenti e giovani adulti”.

Come si può vedere da questi esempi, il termine viene usato per condannare un comportamento e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto del corpo altrui. Il suo utilizzo è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, soprattutto nei contesti legati alla salute mentale, all’educazione e alla lotta contro le discriminazioni.

Il bodyshaming, purtroppo, non fa sconti a nessuno, coinvolgendo star di ogni genere, ecco alcuni esempi: