Estate da bollino nero: ecco quando mettersi in viaggio per evitare il traffico

Estate 2025, l’Italia si prepara all’esodo: ecco i giorni migliori e peggiori per viaggiare in auto per le vacanze.

Con l’arrivo dell’estate, milioni di italiani si preparano a mettersi in viaggio lungo la rete autostradale nazionale. Secondo i dati, l’estate 2025 sarà una delle più affollate degli ultimi anni: si contano, infatti, oltre 38 milioni di persone che si sposteranno in auto verso le località di villeggiatura. Un esodo importante, per il quale è bene prepararsi, al fine di evitare picchi di traffico e disagi sulle principali arterie stradali del Paese. Scopriamo, dunque, quali sono i giorni in cui mettersi in viaggio e quali, invece, è meglio evitare.

Estate, mettersi in viaggio in giorni specifici per evitare traffico

Le autorità competenti, in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme ad Autostrade per l’Italia, hanno comunicato quali sono le giornate da bollino nero e da bollino rosso, che segnalano rispettivamente i livelli di massima e alta criticità per la circolazione.

I sabati 2 e 9 agosto rappresentano i giorni più critici, visto che si prevedono flussi intensi lungo la A1 Milano-Napoli, la A14 Adriatica e la A22 del Brennero. Anche i venerdì 1° e 8 agosto saranno segnati da traffico intenso, in particolare nel pomeriggio e nelle ore serali.

Congestione stradale a causa del traffico – www.donnaglamour.it

Tutti i fine settimana, tra la fine di luglio e l’intero mese di agosto, saranno caratterizzati da condizioni di traffico complesse, soprattutto nelle giornate di sabato, quando milioni di famiglie si metteranno in viaggio per raggiungere le mete marittime o montane.

Il Ferragosto rappresenta un altro giorno di congestione, in quanto il traffico in uscita dalle città aumenterà a partire dal pomeriggio del 14 agosto, mentre i rientri inizieranno il 17. La giornata del 15 agosto, festiva, sarà caratterizzata, invece, da una circolazione più scorrevole.

Anche settembre presenta dei momenti di particolare criticità, soprattutto nel giorno di lunedì 1° settembre e domenica 7 per il rientro scolastico.

Come viaggiare meglio con specifiche strategie e tecnologie

Per trascorrere un viaggio più sereno ed affrontare un traffico gestibile, gli esperti consigliano di partire nei giorni centrali della settimana, in particolare tra martedì e mercoledì, quando i flussi sono meno intensi.

È, inoltre., fondamentale affidarsi anche a varie tecnologie di supporto alla guida: app come Google Maps, Waze e MyWay mettono a disposizione aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità e propongono percorsi alternativi in caso di incidenti e congestioni.

Infine, il portale Viaggiare Informati e le trasmissioni radiofoniche su Isoradio forniscono indicazioni utili per affrontare il viaggio in sicurezza, evitando gli orari e i giorni più critici.