Il termine bigamia è molto utilizzato ma non tutti ne conoscono il significato specifico: scopriamolo insieme.

La parola bigamia è molto utilizzata piuttosto largamente ma nonostante questo ci sono numerose persone che ancora non ne conoscono il significato. Impariamo quindi cosa vuole dire nello specifico questo sostantivo femminile singolare anche attraverso alcuni esempi d’uso.

Origini : deriva dalla parola “bigamo”, dal tardo latino bigămus, derivazione dal greco δίγαμος, formato da δι- cioè “due volte” e γάμος ossia “nozze”.

: deriva dalla parola “bigamo”, dal tardo latino bigămus, derivazione dal greco δίγαμος, formato da δι- cioè “due volte” e γάμος ossia “nozze”. Quando si usa : nel diritto, per intendere un reato compiuto da chi, essendo già sposato, si sposa una seconda volta con una persona diversa.

: nel diritto, per intendere un reato compiuto da chi, essendo già sposato, si sposa una seconda volta con una persona diversa. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di bigamia

matrimonio coppia fede

Il termine bigamia è una parola italiana che indica la condizione di bigamo. Questa espressione si impiega nel mondo del diritto per indicare il reato commesso da chi, essendo legato da un matrimonio con diritti civile, ne contrae un altro.

La parola dunque si usa per indicare chi ha contemporaneamente due mogli due mariti. Si tratta di un reato compiuto da un uomo o da una donna che, essendo già sposato, decide di sposarsi nuovamente.

L’espressione, nel linguaggio ecclesiastico e nel diritto canonico, indica le seconde nozze. Nel linguaggio giornalistico invece il termine è usato a volte in senso figurato per indicare la posizione di un esponente politico che, pur facendo parte di uno schieramento, mantiene i rapporti anche con gli altri partiti dello schieramento opposto.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio qual è il significato di questa parola:

“Lo sapevi che Pupo sta vivendo in una situazione di bigamia? Io non me lo aspettavo e la notizia mi ha lasciata senza parole quando l’ho letta”.

“In India, Malaysia, Singapore e Filippine la bigamia è legale solo per i musulmani”.

“In tutta onestà non penso mi piacerebbe per niente vivere una situazione di bigamia: non è una cosa che fa per me”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG