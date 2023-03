Telefonia VoLTE: cos’è, come si attiva e a cosa serve la tecnologia che sfrutta il 4G per le telefonate.

La telefonia VoLTE, acronimo di “Voice over Long-Term Evolution“, è una tecnologia di comunicazione che permette di effettuare chiamate vocali ad alta qualità utilizzando la rete dati 4G/LTE anziché la rete tradizionale 2G/3G. Con VoLTE, le chiamate vengono trasmesse in forma digitale, consentendo una maggiore qualità della voce e una connessione più veloce. Inoltre, la tecnologia VoLTE consente di effettuare chiamate simultanee e di usare contemporaneamente la connessione dati per la navigazione web o per altre applicazioni. La diffusione di VoLTE è in costante aumento, grazie alla crescente disponibilità di reti 4G/LTE e alla sua maggiore efficienza rispetto alla telefonia tradizionale.

Cos’è la telefonia VoLTE?

La telefonia VoLTE è una tecnologia che sta rapidamente diventando la scelta preferita per le comunicazioni vocali. Con questa tecnologia possiamo goderci una qualità e un’esperienza di chiamata migliorate grazie anche all’uso dell’alta definizione.

ragazza segretaria telefono appunti ufficio

Questa telefonia utilizza reti LTE (Long Term Evolution), ossia reti mobili ad alta velocità tipicamente associate a trasferimenti di dati come musica in streaming o file video, per le telefonate. Una tipica rete LTE può fornire velocità molto elevate, fino a 50 Mbps in downstream e 25 Mbps in upstream, quindi sono più che adatte per trasportare una conversazione telefonica anche in condizioni non ideali.

Come si attiva VoLTE sul telefono?

Per attivare questa tecnologia, che non va in contrasto con l’uso di app per registrare le chiamate, ci sono alcuni passaggi che bisogna seguire. Prima di tutto, il dispositivo deve essere compatibile. Puoi verificare con il tuo operatore o visitare il sito web del produttore per un elenco di dispositivi compatibili. Potrebbe anche essere necessario aggiornare la scheda SIM sul dispositivo o inserire una scheda SIM aggiuntiva.

Dopo aver determinato se il tuo dispositivo è compatibile o meno con VoLTE e aver apportato le modifiche necessarie, il passaggio successivo sarà abilitare questa tecnologia nelle impostazioni del telefono. Sui dispositivi Android questa voce si potrebbe trovare generalmente tra le impostazioni delle Reti Mobili; per i dispositivi Apple apparirà invece, solitamente, in Opzioni dati cellulare. Ricorda però che per poter essere usata questa tecnologia deve essere attiva su entrambi i dispositivi coinvolti in una chiamata. Il semplice fatto di averlo abilitato solo da una parte non produrrà alcun vantaggio.

Nel complesso, l’attivazione e l’abilitazione di VoLTE potrebbe sembrare scoraggiante a prima vista, ma seguendo pochi semplici passaggi beneficerai presto di una migliore connettività e di una migliore qualità audio durante le chiamate vocali sui telefoni supportati. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il proprio provider per poter comprendere le caratteristiche e i dettagli su questa tecnologia messa a disposizione sui nostri smartphone.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG