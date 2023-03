Sapete dove vive Elenoire Casalegno? Abbiamo dato uno sguardo alla sua casa e ora vi raccontiamo com’è fatta, immersa nel suo stile tra linee moderne e dettagli curiosi.

La casa di Elenoire Casalegno è un concentrato di originalità e colori, dove ogni angolo appare curato nei minimi particolari e dove non mancano complementi d’arredo curiosi che non si trovano altrove. Scopriamo tutto quello che si sa della sua abitazione, un nido che rispecchia la sua anima rock e la sua solarità, ma anche la sua grande passione per i libri, per l’arte e soprattutto per la pittura!

La casa di Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno ha mostrato alcuni scorci della sua splendida casa milanese in alcuni contenuti social, foto e video postati su Instagram che ci permettono di “sbirciare” tra gli ambienti domestici in cui vive e in cui ama trascorrere parte del suo tempo libero.

La casa di Elenoire Casalegno è circondata da un bel giardino e al suo interno domina il bianco, dalle pareti all’arredamento. Al soffitto un impianto luci a led dona un ulteriore tocco di modernità.

I quadri e i complementi d’arredo a casa di Elenoire Casalegno

Nella casa di Elenoire Casalegno non si possono non notare le note di colore che spiccano tra quadri e complementi d’arredo davvero originali.

La zona living di Elenoire Casalegno

La zona living di casa Casalegno si presenta ricca di dettagli glam e oggetti di design che non passano inosservati, incorniciata da ampie finestre e vetrate nel cuore di un delizioso open space.

In salotto, morbidi divani colorati (e un pouf curioso che ricorda un muffin ed è un vero e proprio pezzo d’arte) circondano un tavolino in cui la conduttrice ha dato spazio ai suoi amati libri, parte integrante dell’arredamento insieme ai quadri (alcuni dei quali dipinti da lei stessa!) e alle lampade in stile moderno.

E non manca la calda carezza del legno naturale, come quello dei pavimenti in parquet che restituiscono un tocco avvolgente agli ambienti e si sposano con il resto degli interni in una armonia praticamente perfetta tra anima vintage e rock.

Nel salone ci sono anche altre curiosità da scoprire, tra cui la grande candela bianca che rappresenta “Il pensatore“, come ha raccontato a Vanity Fair, e che appare anche in alcune foto sui social, ma anche il mobiletto fluo su cui è posizionata:

“Questa candela mi ricorda quanto io debba riflettere“, ha detto Elenoire Casalegno alla stessa rivista.

La cucina di Elenoire Casalegno

La cucina industriale di Elenoire Casalegno è il suo regno! Lo ha raccontato lei stessa, spiegando di amare particolarmente l’enogastronomia, il buon cibo ed il buon vino.

Si presenta come un ambiente molto accogliente con dettagli urban chic e inondato di tanta luce naturale grazie alla grande finestra che domina sui lavelli e che offre una vista sul verde del giardino esterno della casa.

