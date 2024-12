Cosa significa All eyes on Rafah, lo slogan che sostiene la causa palestinese

Cosa significa All eyes on Rafah? Vediamo come, quando e perché è nato lo slogan che mira ad accendere i riflettori sulla causa palestinese.

Da qualche tempo, sui social è diventato virale uno slogan che recita: All eyes on Rafah. Se vi state chiedendo cosa significa, sappiate che è un’espressione collegata alla catastrofe umanitaria dei civili palestinesi – oltre un milione – che si sono rifugiati a Rafah. Vediamo quando e com’è nata.

Cosa significa All eyes on Rafah?

In italiano, All eyes on Rafah significa Occhi puntati su Rafah. L’espressione è diventata virale sui social dopo i bombardamenti israeliani a Rafah del 26 maggio 2024. Questo ennesimo attacco ha causato la morte di 45 sfollati palestinesi e lo slogan è nato proprio per accendere i riflettori sulla loro causa.

A condividere per la prima volta sui social la grafica con la scritta All eyes on Rafah è stato un fotografo malese, che in passato ha già creato altre immagini per sostenere i diritti della Palestina. Poi, l’hanno presa in prestito anche gli studenti delle manifestazioni universitarie, creando striscioni ad hoc. Non a caso, lo slogan, condiviso milioni di volte, è entrato tra le parole più cercate su Google nel 2024.

All eyes on Rafah: i Vip sposano lo slogan

Alla fine di maggio 2024, lo slogan All eyes on Rafah era già stato condiviso sui social un’infinità di volte: 50 milioni su Instagram (uno dei contenuti più postati della storia del social), oltre 12 milioni su Facebook e 18 milioni su X.

Non solo gente comune, a utilizzarla sono stati anche i Vip di tutto il mondo: da Emily Ratajkowski a Pedro Pascal, passando per Marcus Thuram, Richard Peeperkorn, Elisa, Paola Turci, Fiorella Mannoia, Laura Morante, Malika Ayane, Alessandro Gassmann, Silvio Soldini, 99 Posse, Zerocalcare, Ascanio Celestini, Lo Statp Sociale, Moni Ovadia e Fabio D’Innocenzo.