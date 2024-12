Alexa 2024, le domande più frequenti degli italiani: dallo sport ai patrimoni

Quali sono le domande più frequenti che gli italiani hanno rivolto ad Alexa nel 2024? Dallo sport ai patrimoni: c’è di tutto.

Alexa, ormai, è diventata una presenza fissa nelle case degli italiani. E’ a lei che si rivolgono più volte al giorno le persone per avere informazioni più o meno interessanti o sensate. Quali sono le domande più frequenti del 2024? Diamo un’occhiata al resoconto, che in alcuni casi è esilarante e in altri sorprendente.

Alexa: le domande più frequenti del 2024

In vista della fine dell’anno, Amazon ha svelato quali sono le domande più frequenti che gli italiani hanno rivolto ad Alexa negli ultimi 365 giorni, precisamente nel periodo novembre 2023/novembre 2024. Questo dispositivo, fino a qualche tempo fa considerato un estraneo da cui tenersi alla larga, è ormai diventato l’ospite d’eccezione di ogni famiglia. Viene considerato una specie di oracolo, a cui si può rivolgere ogni tipo di domanda, sia seria che insensata.

Ovviamente, quasi tutte le domande hanno a che fare con gli argomenti più caldi dell’anno, quindi in parte coincidono con le parole più cercate su Google nel 2024. L’artista più ascoltato, ad esempio, è stato Geolier, che ha anche il primato per l’album maggiormente richiesto, mentre la canzone preferita dagli utenti è Tuta Gold di Mahmood. Di seguito, tutte le classifiche divise per ‘settore’.

Sport

A che ora inizia la partita della Juventus?

Quando si gioca la prossima partita di Serie A?

A che ora inizia la partita del Napoli?

A che ora inizia Inter-Milan?

A che ora inizia la partita dell’Italia?

A che ora inizia la partita del Milan?

A che ora inizia la partita della Roma?

Quando gioca Jannik Sinner?

Come sta andando la Juventus?

Come è finita Inter-Milan?

Età dei personaggi famosi

Loredana Bertè

Lorella Cuccarini

Fiorella Mannoia

Ornella Vanoni

Michelle Hunziker

Pippo Baudo

Papa Francesco

Gianna Nannini

Cristiano Ronaldo

Gianni Morandi

Patrimonio dei Vip

Elon Musk

Carli Bybel

Cristiano Ronaldo

LSP

Jeff Bezos

MrBeast

Lionel Messi

Chiara Ferragni

Donald Trump

Silvio Berlusconi

Con chi è sposato/a…?

Annalisa

Cupido

Mike Bongiorno

Angelina Mango

Siri Dahl

Rita Pavone

Gerry Scotti

Sabrina Ferilli

Federica Nargi

Napoleone

Ricette

Mini dorayaki con Nutella

Polpette di patate

Graffe

Torta fredda alla crema

Frittelle croccanti di patate

Croque monsieur

Tacos veloci

Spaghetti poveri

Dorayaki

Pizzette rosse

Interazioni degli utenti con Alexa

Ciao

Grazie

Buonanotte

Ti voglio bene

Canta una canzone

Sono a casa

Chi sei?

Autodistruggiti

Buona sera

Raccontami una storia

Canzoni

Ti voglio bene

Ninna nanna

Buon compleanno

Canzone dei libri

Giro giro tondo

Nella vecchia fattoria

Canzone di Natale

La Bella Lavanderina

Jingle Bells

Coro della Roma

Easter Eggs