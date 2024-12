Significato del nome Filippo: origini, caratteristiche e onomastico 

Filippo è un nome di origine greca dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Filippo è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : amante dei cavalli

: amante dei cavalli Origine : greca

: greca Onomastico : 3 maggio

: 3 maggio Varianti: Philip (inglese), Felipe (spagnolo), Philippe (francese), Philipp (tedesco), Filip (polacco, ceco, slovacco), Fülöp (ungherese), Filippus (olandese), Filipe (portoghese)

Significato e origini del nome Filippo

Filippo deriva dal termine greco “Philippos”, parla che unisce “phìlos” (amico) e “hippos” (cavallo). Il significato di questo nome è quindi “amico o amante dei cavalli“. Tale interpretazione non solo riflette l’importante ruolo che i cavalli giocavano nell’antica Grecia, ma evidenzia anche il valore attribuito a queste nobili creature, viste come simboli di potenza e libertà.

Proprio per questa sua etimologia, Filippo è stato a lungo un nome popolare tra sovrani e regnanti come Filippo II di Macedonia, padre del celebre condottiero Alessandro Magno. Questa tradizione ha conferito a tale nome un’aura di regalità e prestigio che persiste fino ai giorni nostri.

Onomastico e diffusione del nome Filippo

L’onomastico di Filippo si festeggia in diverse date, ma quella più importante è il 3 maggio in ricordo di San Filippo apostolo. In alternativa può essere celebrato anche:

26 maggio per San Filippo Neri, presbitero e educatore italiano fondatore delll’Oratorio

per San Filippo Neri, presbitero e educatore italiano fondatore delll’Oratorio 23 agosto per San Filippo Benizi, medico che divenne sacerdote dell’Ordine dei Servi di Maria

per San Filippo Benizi, medico che divenne sacerdote dell’Ordine dei Servi di Maria 20 settembre per Santa Filippa Mareri, fondatrice del monastero delle Clarisse di Borgo San Pietro

per Santa Filippa Mareri, fondatrice del monastero delle Clarisse di Borgo San Pietro 17 novembre per Santa Filippina, clarissa

In Italia, Filippo è uno dei nomi più scelti dai neogenitori tanto da essere al 29esimo posto tra i nomi più diffusi con oltre 180.000 persone che si chiamano così. La sua popolarità varia a livello regionale, con una predominanza nelle regioni settentrionali e la sua diffusione è aumentata a partire dagli ultimi decenni del XX secolo.

Caratteristiche e curiosità sul nome Filippo

Filippo è una persona estremamente coraggiosa e leale, capace di affrontare e superare ogni ostacolo con spirito da vero combattente. La fedeltà lo che contraddistingue si manifesta in particolar modo nella vita sentimentale e in amicizia: chi porta questo nome è disposto a tutto per difendere chi ama, ma se viene deluso è molto difficile riconquistare la sua fiducia.

Nonostante abbia una spiccata sensibilità, nei contesti lavorativi Filippo può tirare fuori un temperamento autoritario ed inflessibile, caratteristica che lo rende adatto a ruoli di comando e successo.

A Filippo è associato il blu, il colore dell’acqua che rispecchia la sua natura affidabile e la profondità dei suoi pensieri. La pietra portafortuna è invece l’ambra, simbolo di gioia ed energia. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 3 simbolo di creatività ma anche di equilibrio.

Personaggi famosi con il nome Filippo

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Filippo: