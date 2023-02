Cosa serve per un neonato? Vediamo quali sono le cose necessarie da portare in ospedale e quelle che serviranno a casa.

Un neonato ha bisogno di tante cose, ma alcune sono necessarie, mentre altre del tutto superflue. Dal corredino per l’ospedale al trio, passando per il lettino e i paracolpi: vediamo cosa è davvero importante acquistare e quali sono gli errori da evitare per non ritrovarsi con oggetti che non utilizzerete mai.

Cosa serve per un neonato? Al primo posto c’è il corredo per la nascita

L’arrivo di un bambino, specialmente quando si tratta del primo figlio, genera emozioni contrastanti, che vanno dalla gioia al terrore. Tra le tantissime domande che si pongono i genitori alle prime armi, ci sono anche quelle che riguardano aspetti pratici. In testa, troviamo: cosa serve per un neonato in ospedale? Generalmente, le mamme ricevono una piccola lista con tutto il necessario da parte del nosocomio in cui hanno deciso di partorire. Questo elenco, nella maggior parte dei casi, chiede di mettere in valigia:

5 completi spezzati/tutine in ciniglia o cotone in base al periodo dell’anno, taglia 0/1 mese;

5 body taglia 0/1 mese;

2 camicie della fortuna;

2 cuffiette in lana o cotone in base al periodo dell’anno;

pannolini;

2 paia di calze misura 00 o scarpine di lana;

1 paio di muffole, ovvero i guantini per le mani senza lo spazio per le dita;

una copertina, in lana o cotone in base al periodo dell’anno;

un bagnoschiuma delicato;

un triangolo per il bagnetto.

A questo corredino dovete aggiungere i capi che utilizzerete il giorno in cui lascerete l’ospedale. Solitamente, il consiglio è portare con sé una tutina/completo di ciniglia, un cappellino di lana e il cosiddetto sacco nanna se è inverno, mentre in estate basteranno un completino, un cappello in cotone e una copertina leggera per far fronte agli sbalzi di temperatura dovuti all’aria condizionata.

Cose utili per un neonato: cosa avere in casa?

Dopo aver visto cosa serve quando nasce un bambino in ospedale, veniamo al fatidico ritorno a casa, quando non ci sono più infermiere/ostetriche a consigliare o a dettare le regole. Senza ombra di dubbio, insieme al corredino per la nascita bisogna acquistare il trio, formato da navicella, ovetto e passeggino, indispensabile per lasciare il nosocomio e per il primo anno di vita del bebè. Dopo di che, dovete assolutamente comprare: fasciatoio, vaschetta per il bagnetto, lettino con cuscino, riduttore e paracolpi, lenzuola carrozzina e lettino, seggiolino auto, seggiolone pappa, marsupio o fascia, cuscino allattamento, ciuccio, biberon, forbicine per le unghie con punta arrotondata, pettinino, termometro, crema idratante e pomata per irritazioni da pannolino.

Queste sono le cose indispensabili, poi ce ne sono altre che possiamo definire facoltative, come: sdraietta, giostrina, giochi prima infanzia, sterilizzatore, baby monitor, massaggia gengive e via dicendo. Acquistatele solo se vi servono davvero. Nel dubbio, puntate su un buon usato. Ovviamente, nelle lista di tutto il necessario per il bambino non abbiamo inserito i pannolini e l’abbigliamento, ma sono entrambi di vitale importanza. Un consiglio per quel che concerne il vestiario: non riempitevi di cose perché finirete per non avere il tempo di usarle. Acquistate i capi un po’ per volta, basandovi anche sulla crescita di vostro figlio. Con i bimbi, anche se la tentazione è tanta perché i vestitini sono deliziosi, lo shopping compulsivo non serve.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG