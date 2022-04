Bloke Core: cos’è il nuovo trend di TikTok che rivaluta alcune storiche vecchie maglie da calcio.

Che tu sia un tifoso o meno, se frequenti TikTok non avrai potuto fare a meno di imbatterti in un nuovo fashion trend che non passa inosservato: il Bloke Core. Una tendenza che ha portato tantissimi utenti, soprattutto giovani ragazzi, a mostrarsi in alcuni video vestiti con un paio di jeans, delle sneaker ai piedi e un’immancabile maglia da calcio, meglio ancora se vintage.

Un trend nato sulla piattaforma social e arrivato ovunque, anche nei pub inglesi frequentati da veri tifosi, e che da qualche tempo sta spopolando anche in Italia. Ma com’è nato e come si è sviluppato fino a questo momento? Scopriamolo insieme.

Cos’è il Bloke Core su TikTok

La paternità del nome, non tanto del trend, sembrerebbe essere attribuibile all’utente @brandonhuntly. Ricostruire l’origine di questa nuova moda è difficile. Ultimamente infatti sono state molti i lanci di collezioni ispirate a vecchie maglie da calcio da parte di aziende importanti come Wales Bonner e Gucci, ma è impossibile comprendere se siano state le passerelle a ispirare i tiktoker o viceversa.

Tifose del Brasile

Quel che sembra verosimile è che il Bloke Core dovrebbe affondare le proprie radici nel “thrifting“, il riutilizzo di vecchi capi d’abbigliamento magari dimenticati per anni o decenni in uno scatolone in cantina.

Le maglie da calcio e il Bloke Core

Per potersi unire alla già ampia community di tiktoker che hanno fatto sfoggio di un look ispirato al Bloke Core basta recuperare qualche maglia da calcio, da utilizzare anche nei giorni feriali e nella vita di tutti i giorni, e non solo allo stadio la domenica, come già capitato in altre latitudini con maglie di altri sport, come le polo da rugby.

Tra i capi più utilizzati dai fan del Bloke Core ci sono al momento le maglie delle squadre di Premier, gli storici club inglesi, soprattutto quelle che risalgono agli anni Novanta, nell’epoca in cui il britpop suonava in radio e gli Oasis piazzavano ogni canzone in vetta a tutte le classifiche. Ma si può adattare al trend qualunque maglia storica, purché non sia attuale, e si adatti perfettamente a quello stile casual e vintage che ormai è diventato imperante su TikTok. Di seguito un esempio di abbinamento Bloke Core:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG