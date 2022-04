Con la ripresa delle celebrazioni dei matrimoni, gli italiani sono tornati a fare debiti per festeggiare al meglio il grande giorno. Ecco la stima attuale.

Con il lento ma progressivo ritorno alla normalità, sempre più italiani si trovano finalmente nella possibilità di organizzare il matrimonio. Un’opzione che secondo le recenti stime ha portato ad un aumento dei prestiti. Sembra, infatti, che pur di celebrare le nozze nel modo perfetto, gran parte degli sposi sia pronta a sottoscrivere debiti anche importanti.

Una notizia che arriva da un’indagine effettuata da Prestiti.it e Facile.it e che rivelato il tasso di prestiti relativi al matrimonio.

Gli italiani fanno sempre più debiti per il matrimonio: ecco le stime

Secondo quanto emerso dalla recente indagine condotta da Facile.it e da Prestiti.it, già nel primo trimestre del 2022, la percentuale di richiesta di prestiti relativi alla celebrazione del matrimonio è cresciuta del 46% rispetto all’anno precedente.

statua matrimonio

Una cifra sicuramente legata anche alla recente pandemia ma che lascia immaginare quanto le nozze perfette stiano effettivamente a cuore agli italiani. E quanto sia grande la voglia di tornare il più possibile alla normalità. Anche da un punto di vista economico e legati a possibili prestiti.

La media dei prestiti e dei richiedenti

Sempre secondo l’indagine sopra citata, la richiesta media dei prestiti si aggirerebbe intorno ai 10.000 euro e riguarda persone dell’età media di 37 anni. Il tutto per un totale (sempre calcolato sono nel primo trimestre) di 100 milioni di euro. Paragonando queste cifre al pre pandemia, è emerso che le richieste sono all’incirca le stesse e che nella maggior parte dei casi, i prestiti sottoscritti sono quelli da restituire in 60 rate diluite in 5 anni.

A cambiare è stata invece l’età media dei richiedenti che sembra essersi abbassata. Quanto alla tipologia, sembra che le donne stiano intorno al 40%, raggiungendo così una punta massima rispetto a prestiti di altri tipi per i quali risultano coinvolte solitamente con una percentuale del 25%.

E quindi chiaro, che per i matrimoni, la voglia di riprendere le tradizioni di un tempo sia tanta, sopratutto riguardo la possibilità di concedersi un giorno davvero speciale ed unico da ricordare nel tempo. Un aspetto che agevolerà sicuramente le tante imprese legate al wedding e per le quali sono stati da poco erogati nuovi bonus.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG