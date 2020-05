I rischi di correre con la mascherina sono pericolosissimi per la salute delle persone che decidono di fare jogging: ecco quali sono.

La fase due del coronavirus ha portato come diretta conseguenza quella di “allentare” le maglie e concedere a tutte le persone appassionate di sport e fitness di poter andare a correre per strada indossando la mascherina. Ed è proprio su questo punto, sul fatto che le persone siano obbligate ad indossare questo dpi, che alcune regioni e tantissimi medici si sono detti assolutamente contrari a questa pratica: per quale motivo? Ecco quali potrebbero essere i gravissimi rischi.

Correre con la mascherina: si rischia l’alcalosi

Il rischio più grosso che un runner, mentre fa sport con la mascherina, può correre è quello dell’alcalosi: si tratta di una reazione naturale del corpo umano quando si trova in carenza di ossigeno ed in surplus di anidride carbonica.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/donna-in-esecuzione-correre-fitness-1822459/

Questo potrebbe accadere con estrema facilità quando, una persona che fa sport, emette anidride carbonica respirando ma, rimanendo all’interno dello stesso dispositivo, immette nel proprio organismo la stessa in quantità maggiore, invece dell’ossigeno come, in teoria, dovrebbe essere.

Questo, però, dovrebbe essere soltanto uno dei due principali pericoli e rischi che le persone che vogliono tenersi in forma, muniti di mascherina, potrebbero avere: il secondo è, forse, ancora più grave ed è lo svenimento, sostanzialmente per lo stesso motivo.

Insomma, il rischio è quello di rischiare gravissime complicazioni. La domanda, però, rimane sempre la stessa: come fare? Se, infatti, in Campania il presidente della regione ha tolto quest’obbligo per tutti coloro che vogliono fare attività fisica, dall’altra parte in tutto resto d’Italia, sulla carta, sono e rimangono obbligatorie, anche se sono mascherine fai da te.

Correre durante il coronavirus: alcuni consigli

Il primo consiglio che vi possiamo dare, senza andare contro la legge, è quello, almeno temporaneamente, di comprare un tapis roulant e di correre in casa, in totale sicurezza.

Ragazza con treccia e mascherina

In questo modo avrete un duplice vantaggio: non correte il rischio di sanzioni pecuniarie e, in seconda battuta, non trasformate un momento di piacere come il tenersi in forma in un momento critico in cui c’è a rischio la vostra salute.

