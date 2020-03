Costretti a restare a casa? PornHub vi regala il pacchetto Premium per un mese

Vista l’emergenza coronavirus, Pornhub ha deciso di offrire gratuitamente in Italia il pacchetto Premium, per sopperire al non poter uscire di casa.

La solidarietà digitale, ai tempi del COVID-19, si stringe attorno al popolo italiano. Molte piattaforme che hanno deciso di rendere gratuiti servizi a pagamento, per poter rendere meno difficile il dover rimanere a casa fino al 3 aprile. Pornhub non è stato da meno! Fino al 3 aprile, tutti gli utenti italiani potranno fruire gratuitamente dei servizi Premium, senza limitazioni. Un modo, sicuramente, alternativo per passare il tempo.

Fonte foto: https://it.pornhub.com/free-italy

Pornhub Premium gratuito in Italia

Pornhub, il più importante portale del settore pornografico, aveva già mostrato solidarietà alle persone – regalando una giornata di premium gratis a tutte le persone single a San Valentino – e ora ha deciso di mostrare correre in soccorso del popolo italiano.

Il comunicato rilasciato dal colosso a luci rosse recita: FORZA ITALIA, WE LOVE YOU! Pornhub ha deciso di donare la propria percentuale di proventi del mese di Marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l’Italia durante questa emergenza. Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa, per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito.

Un vero e proprio messaggio di vicinanza e di solidarietà, se si pensa anche che i proventi di marzo verranno donati per aiutare l’Italia a rialzarsi.

Il porno solidale, Amazon un po’ meno

Era già successo che il nostro Paese ricevesse un regalo così hot. Anche la piattaforma xHamster, aveva deciso di donare accessi premium gratuiti alle regioni in zona rossa, Lombardia e Veneto, ma ora che le cose son cambiate tutti possono sfruttare questa opportunità! Il mondo del porno è solidale con l’Italia senza ritrattare, a differenza di Amazon.

Il colosso americano aveva dichiarato di voler rendere gratuito, fino al 3 aprile, l’intero catalogo di Prime Video per le zone rosse. Dopo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che l’intero territorio italiano era zona protetta, però, Amazon ha fatto marcia indietro ritrattando tutto. Insomma, si invertono le parti: per le serie tv e i film di prime dovremo pagare, ma almeno i porno saranno gratuiti!

