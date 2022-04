E’ possibile ricevere gli auguri di compleanno dai Vip? Certo, basta pagare. Vediamo come funzionano questi servizi di ultima generazione.

Ricevere un video con gli auguri di buon compleanno da parte dei Vip è possibile grazie ad alcuni servizi di ultima generazione. Basta scegliere il proprio beniamino e chiedergli di registrare un messaggio per sé o per un’altra persona, fornendo qualche informazione sulla ricorrenza che si sta festeggiando. Ovviamente, il servizio ha un costo.

Compleanno: come ricevere gli auguri dai Vip?

Dagli auguri di compleanno a quelli per il matrimonio, passando per tutte le altre ricorrenze della vita: i Vip possono mandare un video messaggio a chiunque. Questo è quanto promette il servizio americano Cameo oppure l’italiano Vipresent. Entrambi funzionano allo stesso modo. Sulla home page sono presenti tutti i personaggi famosi che hanno aderito al progetto e il relativo tariffario. Una volta scelto il Vip, bisogna fornire il nome del destinatario del video messaggio e il motivo per cui lo si vuole omaggiare di un regalo del genere.

Effettuato il pagamento, la piattaforma si prende massimo sette giorni per la realizzazione del filmato, anche se alcuni personaggi promettono la consegna in sole 24 ore. Nel caso in cui il Vip in questione non dovesse accettare la proposta, i responsabili del servizio si impegnano a restituire l’intera somma pagata al mittente. Il video arriverà tramite email o sms e rimarrà in proprio possesso per sempre o fino a quando non si decide di cancellarlo dallo smartphone o da qualsiasi altro dispositivo su cui è stato archiviato. Ovviamente, può anche essere condiviso sui social.

Per quel che riguarda i Vip che hanno aderito al servizio di Cameo, il loro tariffario verrà in parte o totalmente devoluto in beneficenza, mentre Vipresent non fornisce informazioni in merito.

Vip che aderiscono al servizio e listino prezzi

Per quel che riguarda Cameo, la maggior parte dei Vip sono internazionali: da Enrique Arce a Martin Kove, passando per James Van Der Beek, Ian Zering e Krysten Ritter. I prezzi variano da poche decide di euro ad un massimo di qualche centinaio. Un video messaggio di Arce, ad esempio, viene solo 123euro. Passando a Vipresento, le tariffe partono dai 15 euro. I personaggi disposti a registrare il filmato sono tantissimi: da Tina Cipollari ad Ayda Yespica, passando per il Colonnello Mario Giugliacci, Antonio Razzi, Valeria Marini, Al Bano, Dodi Battaglia, Pamela Prati e Nino Formicola. Gli auguri di Tina, ad esempio, costano 60 euro, mentre quelli di Al Bano 80 euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG