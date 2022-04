Ennio Morricone, scomparso nel mese di luglio 2020, ha vissuto fino al 2017 in una bellissima casa situata a Roma. La dimora, di ben 1000 metri quadrati, è stata messa all’asta da Christie’s International Real Estate, con tanto di foto e descrizione dell’intero immobile. Il prezzo di partenza è a dir poco stellare.

Situata a pochi passi da Piazza Venezia e dal Campidoglio a Roma, la casa in cui Ennio Morricone ha vissuto fino al 2017 è stata messa all’asta. La vendita è stata affidata a Christie’s International Real Estate, che ha già pubblicato sul sito ufficiale le fotografie della dimora e i dettagli riguardanti la struttura. Il celebre compositore, scomparso il 6 luglio del 2020, ha composto proprio qui alcune delle sue musiche più belle. Questo dettaglio, ovviamente, dona maggiore prestigio all’abitazione.

Si tratta di un attico a due piani di ben 1000 metri quadrati, con 15 camere e 8 bagni in totale, oltre a terrazze abitabili. L’appartamento, se così lo si può definire, si trova agli ultimi due piani, precisamente il terzo e il quarto, dello storico Palazzo Muti Bussi, progettato e iniziato nel 1585 dall’architetto Giacomo Della Porta. Il palazzo è arricchito da numerose sculture e reperti dell’antica Roma e gode di servizio di portierato h24. La casa di Ennio Morricone ha 3 ingressi, con tanto di ascensore al piano, e due posti auto riservati.

La casa che ha visto il grandissimo Ennio Morricone comporre musica è dotata di soffitti a cassettoni decorati, travi in legno e di ampie vetrate che si affacciano sull’Altare della Patria, sul Campidoglio e su Piazza Venezia. Una delle terrazze è abitabile e offre una splendida vista sul centro storico di Roma. Alcune delle immagini della dimora, tra l’altro, compaiono nel film Ennio, firmato da Giuseppe Tornatore. La nota dolente è una sola: il prezzo di partenza è di ben 12 milioni di euro.

