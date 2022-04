Scopriamo quali sono le cose concesse durante un incontro con la Regina Elisabetta e quali, invece, sono decisamente vietate.

Poter incontrare la regina Elisabetta è il sogno di tante persone. Eppure, ci sono svariate formalità che bisognerebbe conoscere prima di preoccuparsi di realizzare il proprio desiderio.

La vita di corte è infatti scandita da tutta una serie di regole estremamente importanti.

Scopriamo quali sono le più importanti per non sbagliare.

Le regole da seguire se si incontra la regina Elisabetta

Sebbene le possibilità di essere ricevuti dalla regina siano davvero rare, chi vive a Londra potrebbe comunque imbattersi in un incontro fortuito. E, sebbene possa sembrare strano, anche in questo caso ci sono delle rigide regole da seguire.

Regina Elisabetta

La prima cosa da sapere subito dopo l’ovvio obbligo ad inchinarsi è, ad esempio, che è vietato toccare la regina. Al contrario è concessa la stretta di mano ma solo se è la regina stessa a prendere l’iniziativa.

In sua presenza non ci si può allontanare e lasciare la tavola o la stanza ma aspettare che sia lei a farlo. La regina è infatti colei che detta i tempi e che bisogna quindi seguire.

Anche per questo motivo, non è concesso darle le spalle.

Com’è facile intuire, non la si può chiamare per nome e, in sua presenza, è molto importante prestare attenzione ai suoi gesti. Se la regina (della quale è possibile conoscere anche diverse curiosità) decide di spostare la sua borsetta da una mano all’altra, significa ad esempio che la conversazione è terminata. E, restando in tema di conversazione, questa non potrà mai iniziare senza che sia lei ad avviarla.

Cosa succede se si compie qualche gaffe

La buona notizia è che non esistono leggi in merito a cosa è possibile fare o meno. E, almeno restando sui punti appena trattati, sbagliare comporta solo una gaffe indimenticabile e il possibile risentimento da parte della regina.

Negli anni, infatti, non sono mancati gli incontri pubblici in cui personaggi importanti si sono rivolti a lei sbagliando. Uno tra i più memorabili è quello di Michelle Obama che in un momento di confidenza l’ha quasi abbracciata, mandando a monte secoli di etichetta.

