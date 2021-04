Sai che su WhatsApp si può formattare il proprio messaggio di testo? Ecco come scrivere in grassetto su WhatsApp, o anche in corsivo!

Come scrivere in grassetto su WhatsApp? Se lo chiedono in tantissimi tra gli utenti dell’app di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia (e non solo). Pensi non si possa fare? Ebbene, in questo caso ti sbagli! Formattare i propri messaggi di testo sulla nota app di proprietà del gruppo Facebook non è solo possibile, ma è anche molto semplice. E si può fare sia su smartphone Android che su iPhone. Scopriamo insieme in che modo riuscirci!

Grassetto WhatsApp: come scrivere i messaggi

Come specificato nel centro assistenza dell’app, attraverso WhatsApp è possibile formattare il testo dei propri messaggi. Tuttavia, bisogna tenere presente che non è possibile disattivare questa funzione.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/

Ma come fare? Nulla di più semplice. Per modificare il formato del testo in grassetto basta inserire un asterisco su entrambi i lati della parola o della frase da voler rendere più evidente, così: *esempio*.

Corsivo WhatsApp: il metodo per formattare i propri messaggi

Allo stesso modo, è semplicissimo anche scrivere in corsivo sulla nota app. Al posto dell’asterisco, basta inserire un trattino basso su entrambi i lati del testo, così: _esempio_.

Ma non finisce qui. Tramite l’app di messaggistica è possibile formattare il testo anche barrando le parole o in monospaziato. Il metodo è simile ai precedenti. Per avere le parole barrate basta aggiungere due tilde (~esempio~), mentre per le parole monospaziate bisogna aggiungere tre accenti gravi su entrambi i lati (“`esempio“`).

Come scrivere in corsivo e grassetto su WhatsApp: le alternative

Qualora non dovessi riuscire a scrivere in maniera formattata, esistono delle alternative. Per Android basta toccare il testo e tenerlo premuto, selezionando quindi Grassetto, Corsivo o Altro. Se premi Altro puoi scegliere tra Barrato e Monospaziato. Sugli iPhone tocca il testo e Seleziona o Seleziona tutto, quindi scegli tra Grassetto, Corsivo, Barrato o Monospaziato. Se proprio non riesci a trovare una soluzione, puoi comunque pensare di passare a un’altra tra le migliori app di messaggistica istantanea.

Ecco un video di istruzioni:

