I suggerimenti utili per rendere i viaggi un divertimento e non più uno stress: ecco come risparmiare spazio in valigia.

Viaggiare è una delle cose più belle della vita. Conoscere nuovi Paesi, scoprire nuove culture, confrontarsi con nuovi modi di vivere è qualcosa di meraviglioso. Ma a volte prepararsi per un viaggio può diventare un vero stress! Se stai cercando come risparmiare spazio in valigia, per riuscire a portare tutto l’occorrente senza impazzire, in questo articolo proveremo a darti qualche suggerimento che potrebbe aiutarti in quello che solo a uno sguardo distratto può sembrare un’impresa. Pronta per partire? Ecco i consigli che non potrai fare a meno di seguire!

Consigli utili per risparmiare spazio in valigia

Come piegare i vestiti per fare spazio in valigia? Sii sincera: il primo passo per fare spazio nel tuo bagaglio è stato ridurre il volume degli abiti che vuoi portarti dietro. Attenzione però. Prima ancora di piegare bene i vestiti, devi scegliere cosa portare davvero e cosa no. Fai una lista di ciò che davvero ti serve, ragiona bene sugli abbinamenti, dai un’occhiata al meteo e attieniti strettamente a tutto ciò che hai valutato potrà essere davvero utile. Evitare il superfluo è il primo passo per risparmiare spazio.

Vacanze

Un altro suggerimento utile per sfruttare ogni angolo della nostra valigia riguarda le scarpe. Se hai intenzione di portare almeno un ricambio, inserisci al loro interno i calzini, le cinture o altri accessori che possono entrare in quello spazio piccolo ma abbastanza grande da poter essere sfruttato. A proposito di scarpe, se vuoi portarle ma non vuoi che la suola entri in contatto con il resto del bagaglio, mettile in una cuffia da doccia: guadagnerai spazio e avrai anche una valigia sicuramente più pulita.

Con questi due accorgimenti potrai risparmiare molto spazio, ma cerca di fare in modo di non sfruttare proprio tutto tutto lo spazio presente nel tuo bagaglio. Lascia un po’ di spazio libero per lo shopping e per i souvenir, per evitare di dover rinunciare a dei ricordi che sicuramente vorrai portare con te.

Altri consigli per risparmiare spazio

A questo punto, arriviamo ai vestiti. Sfruttare il sottovuoto può essere un ottimo modo per risparmiare spazio, ma è ovvio che la soluzione più semplice riguarda il modo in cui si piegano i capi di vestiario. Per avere un’idea su come fare, cerca risorse utili sul web: esistono tantissimi video che ti spiegano nel dettaglio come fare la valigia col metodo giapponese o con altri metodi famosi. In alternativa, arrotola tutto, e vedrai che riuscirai a far entrare quello che ti serve anche in un piccolo spazio.

Ma se stai cercando come fare la valigia senza stropicciare i vestiti, le soluzioni sono due: o pieghi tutto in maniera minuziosa, magari rinunciando a qualcosa ma senza optare per tecniche che prevedano troppe pieghe, o usi un altro trucchetto. Di cosa si tratta? Semplice. Appena arrivi in albergo, togli tutto dalla valigia e metti i vestiti in bagno mentre fai la doccia: il vapore provvederà a stirarli in maniera quasi perfetta!

