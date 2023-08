Ecco come fare a partecipare ai casting di Reazione a catena 2023: il programma condotto da Marco Liorni in onda su Rai 1.

Come ogni estate su Rai 1 va in onda Reazione a catena 2023, il quiz game del prime time che prende il posto di L’Eredità. Più che una sostituzione per l’estate, c’è una vera e propria alternanza tra i due programmi, considerando che va in onda dal 5 giugno al 17 dicembre. Il programma è molto amato dal pubblico, come dimostrano i dati di ascolto che ogni anno sono sempre ottimi: e quando si tratta di una trasmissione che ha così tanto successo, non mancano le tante richieste da parte di coloro che vogliono essere protagonisti e provare a vincere il montepremi in palio in ogni puntata. Vediamo allora come fare per partecipare a Reazione a catena 2023.

Come partecipare a Reazione a catena 2023

Come fare quindi a diventare concorrenti di Reazione a catena 2023? Per candidarsi basta collegarsi al portale www.rai.it/raicasting/ e selezionare il programma Reazione a catena. In seguito, se non lo avete già fatto in precedenza, vi verrà chiesto di registrarvi al sito: poi dovrete compilare il form con i vostri dati.

C’è anche un altro metodo per poter inviare la propria candidature per partecipare come concorrente al programma condotto da Marco Liorni ? La risposta è sì: è infatti anche possibile telefonare al numero verde 800.93.83.62 che è attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 18 alle ore 24.

Vi ricordiamo che per partecipare a Reazione a catena 2023, ogni squadra dovrà essere composta da tre persone tutte maggiorenni (non si può infatti partecipare al programma se si ha meno di 18 anni).

Reazione a catena 2023: i giochi

Se verrete scelti per partecipare a Reazione a catena 2023, insieme ai vostri due compagni di squadre dovrete affrontare una serie di giochi: “Caccia alla parola“, “La catena musicale“, “Quando, dove, come, perché“, “Una tira l’altra“, “L’intesa vincente“, “Reazione a catena“, “L’ultima parola“.