Volete essere presenti nel pubblico di X Factor 2022 e assistere dal vivo alle registrazioni del programma? Ecco come fare.

X Factor è senza dubbio uno dei talent show più amati della televisione italiana, seguitissimo sin dalla sua prima edizioni: dal talent sono inoltre usciti, nel corso degli anni, diversi artisti che hanno poi fatto parecchia strada nel mondo della musica. Basti pensare ai Maneskin, Francesca Michielin, Lorenzo Fragola, Marco Mengoni e anche Mahmood (anche se la sua esperienza a X Factor non è stata fortunatissima). Per partecipare come concorrenti serve una grande voce e un’enorme passione per la musica, è invece molto più semplice partecipare come pubblico a X Factor 2022: vediamo come fare.

Come partecipare come pubblico a X Factor 2022

Sabato 4, domenica 5, martedì 7, mercoledì 8 e domenica 12 giugno 2022 si svolgeranno all’Allianz Cloud di Milano, in Piazza Carlo Stuparich 1, le Audizioni di X Factor 2022.

Musica microfono

Se volete partecipare come pubblico alle Audizioni, in una delle date sopra citate, non dovrete fare altro che scrivere una mail all’indirizzo pubblicoxf2022@fremantle.com e indicare alcuni dati. Nella mail dovrete infatti specificare il giorno in cui volete assistere alle Audizioni, il vostro nome, cognome, età (bisogna avere almeno 12 anni compiuti) e numero di telefono vostro o, in casa di minori, del genitore o di colui che li accompagnerà. Nel caso siate un gruppo di persone, va specificato anche il numero di telefono del referente per eventuali comunicazioni. Riceverete poi prontamente una comunicazione riguardo alla vostra richiesta di partecipazione tra il pubblico.

Il numero di posti all’Allianz Cloud di Milano è limitato, per questo motivo gli organizzatori consigliano di inviare la richiesta per una sola data, in modo da permettere a un numero di persone maggiore di poter assistere dal vivo alla registrazioni di una puntata delle Audizioni di X Factor 2022.

Riproduzione riservata © 2022 - DG