Potrebbe essere definitivo, per sdrammatizzare, l’ultimo ‘colpo di genio’ della Regina Elisabetta. Nella serata di giovedì 8 settembre, data che inevitabilmente resterà nella storia con la morte della sovrana, è andato in scena un fatto molto curioso che ha unito la tv italiana al decesso della Queen. Il programma Rai ‘Reazione a Catena’, infatti, è stato interrotto per dare l’annuncio sulla Regina. Peccato che il tutto sia avvenuto al momento di pronunciare la parola… “Repubblica”.

I telespettatori più attenti hanno notato un fatto molto curioso nella giornata di giovedì 8 settembre. Durante ‘Reazione a Catena’, game show condotto da Marco Liorni sulla Rai, alcuni concorrenti stavano prodigandosi nel classico gioco dell’indovinare le parole – Intesa vincente -. Al momento di dire quella in questione, “Repubblica”, ecco la stranissima coincidenza.

La trasmissione è stata fermata prima di poter dire “Repubblica” e il motivo era la morte della Regina Elisabetta. Se non fosse, ovviamente, per la grave perdita per il Regno Unito e tutto il mondo, il fatto farebbe molto sorridere soprattutto per il contrasto tra la parola che i concorrenti stavano per indovinare e pronunciare e, appunto, la monarchia in Inghilterra.

Si tratta quindi di una casualità pazzesca, un vero gioco del destino o, magari, vogliamo pensare sia stato l’ultimo colpo di genio della fantastica Queen Elizabeth II…

I concorrenti indovinano la parola Repubblica… E #ReazioneaCatena viene interrotto con l'annuncio della morte della #ReginaElisabetta pic.twitter.com/XdqAkOWH9I — Roberto Mallò (@robymallo) September 8, 2022

