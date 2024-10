Come partecipare come pubblico a Io Canto e Io Canto Generation

Ecco come fare per partecipare come pubblico a Io Canto e Io Canto Generation, i talenti di Canale 5 condotti da Gerry Scotti.

Uno dei talent di maggiore successo della TV italiana è Io Canto, programma condotto da Gerry Scotti che va in onda su Canale 5 e da cui sono nati poi una serie di spin-off che hanno avuto lo stesso grande successo: Io Canto Generation, Io Canto Family e Io Canto Senior. Se anche voi siete tra i tanti fan del talent show e volete assistere dal vivo a una puntata, vediamo ora come fare a partecipare come pubblico a Io Canto.

Come partecipare come pubblico a Io Canto

Per inviare la propria candidatura per partecipare a Io Canto o uno dei suoi vari spin-off (Io Canto Generation, Io Canto Family e Io Canto Senior) la procedura da seguire è sempre la stessa. La società che si occupa dei casting per selezionale il pubblico è Parterre TV, è necessario quindi mettersi in contatto con l’agenzia e si può fare in due modi: via mail o telefonicamente.

Per candidarsi telefonicamente per partecipare come pubblico a Io Canto (e i suoi vari spin-off) bisogna telefonare al numero 339 1650075.

Per candidarsi per partecipare a Io Canto (e i suoi vari spin-off) come pubblico via mail bisogna scrivere all’indirizzo [email protected].

Qualunque dei due metodi utilizziate, vi verranno chiesti i vostri dati personali (nome, cognome, data di nascita). Se decidete di mettervi in contatto con Parterre TV attraverso la mail, sarete poi ricontattati dalla stessa società di produzione che, nel caso, vi fornirà tutte le indicazioni necessarie per poter assistere a una puntata direttamente in studio.

Ricordiamo inoltre che tutte le puntate di Io Canto (ma anche di Io Canto Generation, Io Canto Family e Io Canto Senior) sono girate allo Studio 20 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.