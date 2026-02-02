Come partecipare come pubblico a 4 di sera, il talk show di Paolo Del Debbio

Come partecipare come pubblico a “4 di sera”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì alle 20:30.

4 di sera, programma condotto da Paolo Del Debbio, rappresenta uno degli appuntamenti fissi dell’access prime time di Rete 4. Il programma affronta ogni giorno i temi più rilevanti di politica, economia, cronaca e attualità, con un format dinamico e ricco di ospiti. Ma per chi desidera vivere l’esperienza dal vivo, ecco come partecipare come pubblico in studio.

4 di sera: un’esperienza coinvolgente nell’access prime time

4 di sera è un talk show che affronta temi di grande rilevanza con il contributo di ospiti in studio e in collegamento. Partecipare come pubblico consente di assistere dal vivo al confronto diretto tra i protagonisti del dibattito.

Il programma è andato in onda inizialmente con la conduzione di Roberto Poletti e Francesca Barra, dal 25 giugno 2024 al 30 agosto 2024. Dal 2 settembre dello stesso anno, la conduzione è passata a Paolo Del Debbio.

4 di sera: come partecipare come pubblico

Partecipare come pubblico a 4 di sera è semplice. La trasmissione apre le sue porte agli spettatori interessati a vivere l’esperienza televisiva direttamente dagli studi del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, dove il programma viene trasmesso in diretta dagli studi 5 e 7.

Per candidarsi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo [email protected], oppure contattare la redazione tramite WhatsApp al numero 342 8920189. Entrambe le modalità sono valide per richiedere la partecipazione come pubblico a una delle puntate del programma.

Non si tratta soltanto di assistere passivamente: chi partecipa come pubblico contribuisce all’energia e all’atmosfera della diretta. Per questo, il team di 4 di sera incoraggia la partecipazione attiva di chi desidera vivere da vicino una trasmissione televisiva attenta e puntuale sui fatti più rilevanti della giornata.

Ecco, a seguire, il post condiviso dalla pagina ufficiale su Instagram: