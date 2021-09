Scopri come lavare a secco in casa con prodotti naturali. Il modo ideale per avere una casa pulita in modo ecologico e senza faticare.

Quando si parla di pulizie, ogni tecnica può essere utile e tra le tante c’è quella del lavaggio a secco.

Lavare a secco in casa, aiuta infatti ad ottenere i massimi risultati con il minimo sforzo e tutto con l’aiuto di prodotti naturali.

A prescindere dal tipo di tessuto o materiale, basta infatti seguire alcune semplici regole per ottenere una pulizia totale. E tutto facendo persino economia.

Scopriamo quindi come effettuare un corretto lavaggio a secco anche in casa.

Cosa significa esattamente lavare a secco qualcosa?

Quando si parla di lavare a secco il significato è da ricercare nei prodotti usati.

pulizia divano

La pulizia a secco, infatti, è quella tecnica che prevede l’uso di un solvente organico al posto dell’acqua. Questo solvente è in grado di scioglierne un altro dando così vita ad una nuova soluzione che aiuterà a pulire quei capi che normalmente non si possono lavare in lavatrice.

Si tratta di una tecnica molto usata in lavanderia ma che ha un costo non indifferente. Motivo per cui sempre più persone scelgono ogni giorno di avvicinarsi alla pulizia a secco da effettuare direttamente a casa ed in modo ecologico e sostenibile.

Lavaggio a secco: come funziona e cosa è importante sapere

Quando si decide di effettuare un lavaggio a secco casalingo, è molto importante leggere le etichette dei capi che si intende pulire al fine di capire se il lavaggio a secco è effettivamente consigliato.

Per realizzarlo si possono scegliere ingredienti come succo di limone e sale che andranno mescolati tra loro in modo da ottenere un composto denso. Questo si dovrà poi passare sul capo con un panno in microfibra umido.

Un’altra tecnica funzionale, sopratutto per divani con fodere che richiedono il lavaggio a secco è quella di usare il bicarbonato con aggiunta di qualche goccia di olio essenziale di limone, spargerlo su una superficie da pulire e attendere circa mezz’ora. Trascorso il tempo basterà aspirare il bicarbonato per veder tornare il tessuto come nuovo. E tutto senza troppa fatica.