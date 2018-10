La dieta delle proteine nasce per tutte quelle persone che vogliono tonificare il proprio corpo e voglio anche rimettersi in forma. Ecco come funziona!

Solitamente, in una dieta standard vengono assunti più carboidrati che proteine, poiché il corpo ha bisogno di ricevere grassi, proteine e carboidrati nel giusto apporto giornaliero. Invece, in questo tipo di dieta le proteine prevalgono su qualsiasi cosa e ogni giorno vengono assunti alimenti ricchi di proteine quali carne, latte, pesce, uova e altro ancora.

Solitamente è la dieta che gli sportivi decidono di seguire, perché garantisce un maggiore sviluppo muscolare, quindi aumenta i muscoli, e nel frattempo aiuta a bruciare i grassi in eccesso.

Dieta proteica, cosa mangiare

La dieta proteica viene privilegiata perché gli alimenti ricchi di proteine donano un senso di sazietà maggiore nonostante abbiano meno calorie rispetto ai carboidrati. In più, il metabolismo rimane attivo bruciando costantemente più calorie durante la digestione. Per avere degli effetti efficaci bisogna abbinare la dieta ad una sana e costante attività fisica.

Si può mangiare di tutto, evitando ovviamente i cibi ricchi di carboidrati, i dolci, i formaggi grassi e la frutta ad alto contenuto di fruttosio. Sia a pranzo che a cena possiamo decidere se assumere uova, pesce, latticini, yogurt o carne. Con quest’ultima non dobbiamo esagerare, anzi la scelta migliore da fare è optare sempre per carni magre come il tacchino, il petto di pollo o il vitello.

Tra un pasto e l’altro devono trascorrere solo 3 ore, in modo tale da mantenere il metabolismo sempre attivo. Non dobbiamo mai saltare i pasti e integrare nell’alimentazione i cibi giusti da poter abbinare a frutta e verdura quotidianamente.

L’acqua deve essere sempre presente: dobbiamo consumarne almeno 2 litri al giorno.

Prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta consigliamo di consultare sempre un medico specialista.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/ragazza-donna-persone-azienda-791563/