Cosa serve per il rilascio del passaporto: i documenti necessari e l’iter da seguire per ottenere la propria certificazione.

Hai in programma un viaggio extraeuropeo? Allora la prima cosa di cui avrai bisogno è sicuramente il passaporto. Questo documento d’identità è infatti necessario a tutti i cittadini per poter viaggiare oltre i confini dell’Unione europea. Viene rilasciato dalle entità governative ai cittadini italiani e maggiorenni e ha una durata decennale, senza possibilità di rinnovo. Alla scadenza, va sostituito con uno nuovo. Se ti stai chiedendo come fare il passaporto, in questo articolo proveremo a fornirti alcune indicazioni.

Come fare il passaporto: rilascio e tempi

Il passaporto viene rilasciato dalle questure in Italia e all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Dal 2010 è costituito da un libretto cartaceo di 48 pagine con microchip elettronico che contiene le informazioni base su di noi: dati anagrafici, foto e impronte digitali.

passaporto

Detto questo, ti starai chiedendo dove fare il passaporto. La risposta è semplice. Per presentare richiesta vai sul sito passaportonline.poliziadistato.it e accedi con SPID o CIE per richiederlo direttamente da casa, prenotando data, ora e luogo per la presentazione ed eliminando così le lunghe attese all’interno degli uffici di polizia. Qualora non dovessi trovare una data disponibile online per fare richiesta e hai bisogno urgente del documento per motivi di lavoro, salute o studio, rivolgiti invece direttamente alla Questura a te più vicina. Puoi rivolgerti anche all’ufficio di polizia del luogo di domicilio, e non di residenza, ma in questo caso seguiranno controlli e dovrai giustificare il motivo per cui non puoi recarti presso l’ufficio del comune di residenza. Un iter che allunga i tempi non di poco.

Oltre che online e presso la Questura, la domanda può essere presentata anche attraverso l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza e presso una stazione dei Carabinieri. Insomma, le soluzioni non mancano per poter ottenere il proprio documento.

Passaporto: cosa serve per ottenerlo

Ovviamente sarà necessario presentare alcuni moduli per poter avanzare domanda per il passaporto. In particolare, dovrai stampare quello della richiesta, facendo attenzione a scegliere quello corretto (ne esistono due versioni, una per maggiorenni e l’altra per minorenni). Ti servirà poi un documento di riconoscimento in corso di validità (originale e fotocopia insieme), oltre a due foto formato tessera identiche e recenti, la ricevuta del pagamento di 42.50€, un contrassegno amministrativo da 73.50€ da richiedere presso un rivenditore di valori bollati o tabaccaio.

Se stai facendo richiesta di passaporto per deterioramento del precedente o per la scadenza, dovrai riconsegnare anche il vecchio documento. In caso di richiesta per smarrimento, dovrai presentare invece la denuncia presentata agli organi competenti.

Quando avviene la consegna?

I tempi di rilascio del passaporto sono variabili. Dopo la richiesta e la consegna della documentazione completa bisogna attendere la tempistica di completamento dell’istruttoria. In media il rilascio avviene dopo 10 o 15 giorni.

Una volta pronto, si può ritirare di persona o si può far ritirare il documento a un’altra persona maggiorenne, in possesso di una fotocopia del documento del titolare del passaporto e una delega certificata da un notaio o da un ufficiale dell’anagrafe. Dal 2014, poi, ha preso il via il servizio Passaporti a domicilio su scala nazionale, che permette di ottenere il proprio nuovo documento a un costo di 9.05€ da pagare in contrassegno alla consegna.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG