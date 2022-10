Truffa via email: come riconoscere una email fraudolenta ed evitare rischi e pericoli collegati al phishing e ad altri tipi di truffe.

Fin dalla nascita di internet, le truffe via email sono state un pericolo, ma oggi sembrano essere diventate sempre più sofisticate. In generale, le email truffa funzionano in maniera semplice: al nostro indirizzo arriva un’email che sembra provenire da una fonte affidabile (un amico, una compagnia con cui abbiamo un affare, ecc.), ma in realtà si tratta di un tranello per farsi consegnare informazioni personali o per cliccare su un collegamento che installa malware sul nostro computer. Proprio per la sua apparente innocenza le truffe ogni giorno causano migliaia di danni in tutto il mondo, gettando nello sconforto gli utenti. Tuttavia, esiste un modo per difendersi: basta riconoscere in anticipo il tentativo di frode. Ecco come riuscirci.

Riconoscere una truffa via email: i consigli utili

Le truffe via email sono una forma di frode che ha per obiettivo rubare denaro o informazioni personali. Possono arrivare nella nostra casella di posta elettronica in vari modi, ma spesso all’apparenza sono costruite come email vere e proprie inviate da persone o da aziende che conosciamo bene o con cui abbiamo a che fare. Tuttavia, ci sono alcuni modi per capire se ci troviamo davanti a un’email truffa o meno.

Un campanello d’allarme è il livello di grammatica e di ortografia con cui è stata scritto il testo dell’email. Se ci sono molti errori, è probabile che si tratti di una truffa. Un altro indizio sta poi nel contenuto. Se ci vengono chiesti soldi o informazioni personali, oppure ci viene promette e prospettato qualcosa di troppo bello per essere vero, è probabile che si tratti di una truffa.

Inoltre, se l’email include un link, fai attenzione e passaci sopra con il mouse prima di cliccarlo per vedere dove porta. Se il collegamento non sembra corrispondere all’email, è probabile che si tratti di una truffa. Se pensi di aver ricevuto un’email fraudolenta, non rispondere e non fare nulla di compromettente che possa mettere a rischio le tue informazioni personali. Puoi però girarla agli organi di competenza oppure cancellarla.

Alcuni esempi di email truffa

Sono tanti gli esempi di truffe via email che possiamo elencare. Uno di questi è conosciuto come phishing e consiste nell’inviare messaggi che sembrano provenire dalla banca e che chiedono all’utente di verificare le informazioni del conto. L’email include un collegamento a un sito web dove dovremmo inserire il nostro username e password. Se le inseriamo, i truffatori avranno accesso al nostro conto bancario e saranno in grado di rubare il nostro denaro.

Per proteggerci da questo tipo di truffa, assicuriamoci di non inserire mai le nostre informazioni personali in un sito di cui non possiamo fidarci, e facciamo particolare attenzione quando riceviamo comunicazioni dal nostro istituto di credito. Controlliamo sempre due o tre volte l’indirizzo email per essere sicuri che provenga effettivamente dalla banca, non clicchiamo su nessun collegamento e non scarichiamo nessun file da email sospette. Potrebbe bastare questo a farci restare al sicuro. In alternativa, contatta effettivamente la banca al servizio clienti per ricevere più informazioni.

