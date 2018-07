I saldi estivi 2018 iniziano il 7 luglio: ecco 5 cose da sapere prima di dedicarsi allo shopping per evitare di prendere delle fregature!

Il periodo dei saldi è uno dei momenti più belli per una vera fashion addicted. Quest’anno prendono vita in tutta Italia il 7 luglio e il termine è diverso per ogni regione. Prepariamoci all’acquisto di un capo adocchiato nell’ultimo periodo e iniziamo a mettere un po’ di soldi da parte: quest’anno i must della stagione sono sempre di più e sarà impossibile non approfittare dei saldi estivi 2018 per rifarsi il guardaroba!

Ma attenzione alle fregature, prima di uscire di casa e iniziare ad invadere i negozi, è doveroso essere a conoscenza di alcuni consigli da seguire durante i saldi!

Come evitare fregature con i saldi estivi 2018

Prima di tutto, per legge, i saldi devono iniziare tutti il 7 luglio. Diffidiamo, quindi, da tutti quei negozi che iniziano gli sconti prima.

Portiamo attenzione anche agli sconti superiori al 70%, perché solo le grandi case di alta moda hanno il diritto di scontare un prodotto a partire dal 50%. Quando entriamo in un negozio, i prodotti messi in saldo devono essere quelli di stagione: non ci affidiamo agli sconti su prodotti della stagione precedente o addirittura dello scorso anno!

Controlliamo sempre che ci sia anche il prezzo originale, anche se sarebbe migliore selezionare gli abiti da acquistare prima dell’inizio dei saldi e salvarsi tutti i prezzi: in questo modo, una volta messi in saldo, possiamo sapere se il prezzo originale sia giusto oppure ci sia di mezzo una fregatura.

Non buttiamo lo scontrino e non ci facciamo fregare se ci viene detto che un abito in saldo non può essere cambiato: per legge, un’azione del genere non esiste e noi consumatori abbiamo il diritto di poter cambiare un prodotto da noi comprato!

Quando iniziano i saldi estivi 2018?

Quest’anno iniziano in tutta Italia lo stesso giorno, il 7 luglio, ma terminano in date differenti.

In Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Sardegna, Umbria terminano il 30 agosto; in Veneto e in Piemonte il 31 agosto; in Abruzzo il 29 agosto; in Basilicata il 2 settembre; in Calabria, Valle D’Aosta, Marche e Toscana il 1 settembre; nel Lazio terminano dopo 6 settimane dall’inizio; in Liguria il 14 agosto; in Puglia e in Sicilia il 15 settembre; in Friuli-Venezia-Giulia il 30 settembre.

Bene, ora siamo prontissime e dobbiamo solo aspettare l’inizio! Magari riusciamo a comprare uno dei modelli di jeans must have dell’estate…

Fonte foto: https://pixabay.com/it/sfocatura-close-up-focus-1850082/