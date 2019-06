I tanto attesi saldi estivi 2019 sono alle porte: ecco quando iniziano, quando terminano e, soprattutto, cosa acquistare…

Con l’arrivo dell’estate noi, da vere fashion addicted, abbiamo solo e un unico pensiero fisso: i saldi! Avere la possibilità di acquistare i propri capi preferiti a un prezzo scontato è sicuramente un ottimo metodo per potersi rifare il proprio guardaroba e, perché no, iniziare a guardare anche qualcosa per la fredda stagione. Ma quando è la data di inizio e di fine saldi estivi 2019? E soprattutto, quali sono i capi da non perdere assolutamente? Scopriamolo insieme!

Quando cominciano e finiscono i saldi estivi 2019?

La data sia di inizio che di fine varia in base alla regione. Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto hanno la stessa data iniziale ovvero il 6 luglio. Per quanto riguarda Liguria e Sicilia, invece, i saldi iniziano il 1° luglio. Il 2 luglio è il giorno che tocca alla Basilicata. In Trentino tocca aspettare il 5 luglio.

In Abruzzo terminano il 29 agosto; in Basilicata il 2 settembre. Il 30 agosto tocca alla Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria. In Veneto finiscono il 31 agosto, in Valle d’Aosta il 20 agosto. Il 15 settembre tocca alla Sicilia e alla Puglia. Lunghe settimane di shopping per gli abitanti del Friuli che hanno la possibilità di usufruire dei saldi fino al 30 settembre. Liguria il 14 agosto, Lazio il 15 agosto. Il termine in Piemonte è previsto per il 26 agosto. In Trentino il 17 agosto. Calabria e Marche hanno il termine per il 1° settembre.

Cosa acquistare con i saldi estivi?

Per l’estate abbiamo avuto modo di conoscere già durante la fredda stagione diverse tendenze.

Dalle scarpe di jeans al look total beige fino ad arrivare al color ciliegia, ai costumi più belli che sono stati lanciati sul mercato in collaborazione con diverse influencer (come la limited edition di Elettra Lamborghini)… insomma, la moda estiva ha voluto accontentare veramente chiunque.

Per quest’estate, quindi, dobbiamo acquistare assolutamente una tuta jumpsuit in raso o floreale, una borsa rotonda di paglia, un paio di sandali con il tacco total beige (perfetti per occasioni importanti) e un costume animalier. Se non ne abbiamo ancora uno nel guardaroba, approfittiamone ora e acquistiamo un bel vestito a portafoglio, un evergreen dell’estate.

Quest’estate con i saldi possiamo davvero rivoluzionare il guardaroba!

