Come collegare il telefono al pc: in che modo connettere il proprio smartphone al computer, con o senza cavo.

Può capitare di aver bisogno di collegare il proprio telefono al pc, magari solo per scaricare alcune delle foto che abbiamo scattato durante la giornata, oppure per portare alcuni file multimediali dal computer allo smartphone. Ma come collegare il telefono al pc? Esiste un modo per farlo anche senza cavi? La risposta è sì. Proviamo a scoprire nel dettagli tutti i metodi più veloci e sicuri per creare una connessione stabile tra il nostro cellulare e un computer fisso o portatile.

Come collegare un telefono al computer

Se utilizzi un computer Windows e uno smartphone Android potrai utilizzare un semplice cavo USB per creare una connessione. In questo caso ti basterà installare i driver per poter esplorare le cartelle e i file presenti nella memoria del telefono cellulare. Ma come si installano i driver sul pc? Qualora l’installazione non avvenisse automaticamente, basterà cercarli sul sito del produttore dello smartphone, facendo un semplice download in totale sicurezza.

Cavo USB computer

Leggermente diverso il discorso se devi collegare un telefono Android a un computer con sistema operativo macOS. In questo caso dovrai utilizzare l’applicazione Android File Transfer, che permette di creare un ponte tra i due sistemi. Una volta installata, collega lo smartphone al computer tramite USB e scegli quali file trasferire dal pc al telefono e viceversa.

Abbiamo visto come collegare il telefono al pc con cavo USB. Ma cosa succede se al posto di uno smartphone Android abbiamo un iPhone? Nulla di grave. Anche il ‘melafonino’ può essere infatti collegato con cavo USB a un computer Windows, con cui dialogherà tramite l’installazione gratuita di iTunes.

Come collegare il telefono al pc senza cavo

Se non abbiamo un cavo a disposizione, possiamo collegare il telefono e il computer tramite i sistemi di cloud storage, come Google Drive, OneDrive o iCloud. Si tratta di software gratuiti, almeno nella forma base, e che sono familiari alla gran parte di noi.

Un’alternativa interessante per Android è l’applicazione Airdroid, gratuita e in grado di gestire moltissime funzionalità dei nostri dispositivi direttamente da un’interfaccia web. Può essere tra l’altro anche potenziata sottoscrivendo un abbonamento al costo non particolarmente elevato.

Per quanto riguarda gli iPhone, invece, possiamo utilizzare iTunes anche attraverso il collegamento wireless tra il nostro telefono e il computer. Attivare quest’opzione è semplice: colleghiamo i dispositivi tramite cavo Lightning, avviamo iTunes, cerchiamo tra le Opzioni la voce Sincronizza con iPhone via Wi-Fi, attiviamo questa opzione il gioco è fatto.

Come collegare il telefono al pc con bluetooth

C’è infine un ulteriore metodo per riuscire a stabilire un collegamento: il caro vecchio bluetooth. Attivarlo è semplice. Su computer Windows vai su Impostazioni, Dispositivi, Bluetooth e altri dispositivi. A questo punto premi sull’interruttore per attivarlo. Contestualmente accendi il Bluetooth sul tuo telefono e, qualora non comunicassero in automatico, effettua una ricerca manuale tra i dispositivi nelle vicinanze. In pochissimi secondi avrai così stabilito una connessione tra telefono e pc senza bisogno di cavi. Insomma, non sarà facile come collegare il computer alla tv, ma anche collegare smartphone e pc non è poi così complicato.

