Frasi sul mondo: le poesie, gli aforismi e le citazioni sul mondo, che sa essere tanto bello quanto ingiusto.

La nostra vita è essenzialmente legata al mondo in cui esistiamo. Non c’è esistenza senza mondo, inteso in senso fisico, ma anche in senso spirituale o metafisico. In tantissimi hanno nel corso del tempo ragionato sul senso stesso della vita e sul rapporto che dobbiamo avere con il nostro mondo, da amare, rispettare ma anche da combattere a volte, in un certo senso. Se stai cercando delle frasi sul mondo, frasi contro il mondo o sul mondo ingiusto, questo è l’articolo che fa per te. Ecco le più belle e interessanti.

Mondo: aforismi e frasi da scoprire

Molti poeti hanno scritto poesie sul mondo, i filosofi hanno dedicato interi trattati, gli artisti si sono dedicati alla riflessione sul mondo all’interno delle loro opere. Perché il mondo, il nostro mondo, è tutto ciò che in fondo abbiamo davvero.

Prendiamoci cura del pianeta

Queste alcune delle più belle riflessioni sul mondo:

– Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina. (Sant’Agostino)

– Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni. (Paulo Coelho)

– È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione. Perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa! La vita è troppo bella per essere insignificante. (Charlie Chaplin)

– Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena lottare. (Ernest Hemingway)

– Prima di pensare a cambiare il mondo, fare le rivoluzioni, meditare nuove costituzioni, stabilire un nuovo ordine, scendete prima di tutto nel vosotro cuore, fatevi regnare l’ordine, l’armonia e la pace. Soltanto dopo cercarte delle anime che vi assomigliano e passate all’azione. (Platone)

– “Il mondo è una mia rappresentazione”: ecco una verità vallida per ogni essere vivente e pensante. (Arthur Schopenauer)

– Com’è meraviglioso che nessuno abbia bisogno di aspettare un solo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. (Anna Frank)

– Io da sola non posso cambiare il mondo, ma posso lanciare una pietra attraverso le acque per creare molte increspature. (Madre Teresa)

– Spegnere tutte le luci e osservare il mondo ogni tanto fa bene. Come è strano che il mondo vada avanti lo stesso che io lo osservi o no! (Virginia Woolf)

Frasi contro il mondo

Ma il mondo può essere anche crudele, come la vita. Quando siamo sommersi da sfortune di ogni tipo, quando una disgrazia ci colpisce da vicino, è naturale prendersela con il mondo. A tutti è capitato, anche ai più grandi pensatori, come dimostrato da questi aforismi. Ecco alcune frasi sul mondo ingiusto, brutto e cattivo, che finisce per regalarci più dolori che gioie:

– Questo mondo, così com’è fatto, non è sopportabile. Ho bisogno della luna, o della felicità, o dell’immortalità, di qualcosa che sia demente forse, ma che non sia di questo mondo. (Albert Camus)

– Il mondo si troverà sempre nel disordine e nell’ignoranza, dal momento che i dotti non ne costituiscono tutt’al più che la centesima parte. (Giacomo Casanova)

– Uno sguardo al mondo dimostra che l’orrore non è altro che realtà. (Alfred Hitchcock)

– Amaro e noia la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo. (Giacomo Leopardi)

– Non bisogna giudicare Dio da questo mondo, perché è soltanto un abbozzo che gli è venuto male. (Vincent van Gogh)

Queste alcune delle frasi sul mondo più interessanti, su cui riflette per giudicare la nostra vita e osservarla da ogni sfaccettatura. Aforismi, come quelli sul tempo, che ci possono aiutare a crescere come persone, oltre che come esseri umani.

