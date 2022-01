Eliminare account Twitter: come cancellare il proprio profilo dal noto social network dedicato ai cinguettii.

Hai aperto un profilo su Twitter ma i troppi cinguettii ti stanno dando alla testa? Hai intenzione di sospendere almeno per un periodo il tuo account, o di cancellarlo definitivamente? Non preoccuparti: puoi eliminare un account Twitter rapidamente e in pochissimi passaggi. C’è però da tener presente un aspetto importante: cancellare un profilo Twitter significa perdere definitivamente tutti i dati presenti sul social network, senza poter tornare indietro, se non nei trenta giorni successivi alla richiesta.

Prima di proseguire con le operazioni, dunque, cerca di comprendere bene se hai davvero bisogno di cancellarti o se non sarebbe meglio invece sospendere il profilo temporaneamente per potersi schiarire le idee. Detto questo, qualora avessi intenzione davvero di andare fino in fondo con l’eliminazione, ecco come devi procedere. Pronto? Andiamo.

Come cancellare account Twitter

Cancellare un account Twitter non è così complicato. Per farlo c’è bisogno per di collegarsi al social network da PC. Una volta entrato sul tuo account, cerca la voce Impostazioni e Privacy e clicca su Disattiva il mio account, un’opzione collocata in fondo allo schermo conferma Disattiva per concludere l’operazione.

Smartphone e computer

A questo punto il tuo profilo Twitter sarà immediatamente messo in stand by. Per 30 giorni resterà in una sorta di limbo e potrai in qualunque momento riattivarlo semplicemente effettuando un accesso. Trascorso il periodo di tempo, l’account scomparirà definitivamente e tutte le informazioni in esso presenti non potranno più essere recuperate.

Abbiamo visto come disattivare l’account Twitter da PC. Ma cosa succede se non si ha un computer a disposizione? Semplice. Basta collegarsi al social network via browser anche tramite il proprio smartphone e il proprio tablet.

Come eliminarsi da Twitter ‘temporaneamente’

Eliminare il proprio account da Twitter è semplice, come per ogni altro social network, compreso Facebook. Ma se a spingerti a dire basta al social dei cinguettii è stata la preoccupazione per quanto riguarda la privacy, sappi che esistono metodi alternativi per riuscire a ‘salvare il tuo profilo’ ma contemporaneamente a rendere le tue esternazioni private. Questo perché, di base, i tweet sono sempre pubblici in automatico.

Per poter nascondere i cinguettii devi andare nel tuo profilo e aprire Impostazioni e Privacy. Seleziona quindi Privacy e Sicurezza e apponi una spunta alla voce Proteggi i miei tweet. A questo punto salva le modifiche e il gioco è fatto. In questo modo solo tu e alcuni amici stretti potrete vedere ciò che scrivi e pubblichi sul tuo account.

Di seguito un video che riassume i passaggi per eliminarsi da Twitter:

