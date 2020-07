Come capire se ti tradisce? Semplice, osservando alcuni suoi comportamenti, chiari segnali che ha un’altra donna. Vediamo quali sono.

Non bisogna essere troppo gelose e possessive con il proprio uomo, controllando ogni suo comportamento e spiandolo in tutto quello che fa. Tuttavia, quando si sospetta che ci sia un’altra donna, è bene osservare alcuni gesti, così da assicurarsi che sia così e per capire se è vero prima di gettare su di lui accuse infondate.