Cancellare la cronologia è importante: ecco come fare sui principali browser, da Google Chrome a Microsoft Edge.

Cancellare la tua storia di navigazione è un ottimo modo per proteggere la tua privacy. Quando navighi in rete, il tuo browser memorizza informazioni sulle pagine visitate in un file “cronologia”. Queste informazioni possono includere l’indirizzo web, la data e l’ora in cui ti sei collegato, e le pagine visualizzate. Se qualcun altro accede al tuo computer e naviga nel file cronologia, potrà vedere quali siti hai visitato. Per questo è importante cercare, di tanto in tanto, di ripulire la tua “storia” online.

Come cancellare la cronologia su Chrome

Google Chrome è un browser che memorizza la cronologia delle proprie visite sul computer. Questa può

essere eliminata seguendo alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, apri Chrome e clicca sui tre puntini in alto a destra della finestra. Poi, seleziona Cronologia > Cancella dati di navigazione. Si aprirà una finestra pop-up con una lista di opzioni. Puoi scegliere di eliminare la cronologia delle visite, i cookie, la cache e molto altro. Assicurati di selezionare la casella Dall’inizio se vuoi eliminare tutto. Clicca Cancella dati e la cronologia verrà cancellata.

ricerca google internet

Il metodo per eliminare la cronologia di Firefox

Pulire la cronologia di Firefox, altro browser molto usato, è facile almeno quanto quella di Chrome, e può essere fatto in pochi semplici passi. In primo luogo, apri Firefox e clicca sul pulsante menu nell’angolo in alto a destra della finestra. Quindi seleziona Cronologia > Cancella Cronologia Recente. Si aprirà una nuova finestra. Da qui, seleziona l’intervallo di tempo da cancellare e gli elementi che vuoi cancellare. Le impostazioni predefinite vanno bene di solito. Clicca Cancella Cronologia e quest’ultima sarà cancellata.

Ripulire la cronologia di Safari

Safari è il browser utilizzato sui dispositivi Apple, iPhone, iPad o Mac. Il processo è semplice: apri Safari e clicca su Elimina cronologia e dati dei siti web. Questo cancellerà tutta la tua cronologia di navigazione, inclusi i cookie, le immagini caricate e i file, e i dati memorizzati da plugin. Tuttavia, se hai alcuni siti web di cui vuoi tenere traccia, puoi anche scegliere di Mantieni i dati dei siti web. Questo terrà i dati del sito sul tuo computer, in modo da poterli riutilizzare in seguito. Per cancellare la cronologia di navigazione in Safari su un iPhone o iPad, apri l’app Impostazioni e tocca su Safari. Poi, tocca su Elimina cronologia e dati dei siti web e conferma la tua scelta.

Come cancellare la cronologia su Microsoft Edge

Vediamo infine come comportarci su Microsoft Edge. Per cancellare il proprio storico di navigazione, segui questi semplici passaggi: apri il browser, clicca sui tre puntini in alto a destra, seleziona Cronologia, cliccare su Cancella cronologia, seleziona Cancella dati di navigazione, verifica che Cronologia sia selezionato e dai l’ok definitivo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG