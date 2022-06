Il Cheese Rolling è una competizione molto antica e particolare: consiste infatti in una corsa giù da un pendio dietro a del formaggio.

Sono tante le discipline sportive poco conosciute e davvero bizzarre che si praticano in tutto il mondo. Una di questa è indubbiamente il Cheese Rolling, una competizione di antica origine di cui pochi avranno sentito parlare. Questo particolare sport vede i partecipanti lanciarsi giù da un pendio per inseguire una ruota di formaggio che rotola. Traducibile letteralmente come “formaggio rotolante”, questa disciplina non è affatto semplice come può sembrare.

Cos’è e dove nasce il Cheese Rolling

forme parmigiano reggiano grana padano stagionatura

Il Cheese Rolling è un gioco di origine antica: presumibilmente è di origine gallese, ma uno sport simile si praticava già ai tempi dei Romani. Questa competizione è molto semplice, infatti consiste in una gara di corsa giù da una collina o da un pendio ripido. I partecipanti devono inseguire una forma di formaggio che rotola giù e il vincitore è colui o colei che arriva per primo traguardo.

I partecipanti alla competizione spesso indossano un abbigliamento stravagante, ma questo non deve ingannare. Questa disciplina è infatti molto dura perché gettarsi giù da un pendio correndo non è per nulla semplice. Durante la corsa, infatti, si può arrivare anche a 130 chilometri all’ora.

Chi decide di prendere parte al Cheese Rolling deve infatti tenere conto della possibilità di farsi molto mare rotolando dalla collina. Ruzzolare in discesa per molti metri, infatti, può causare infortuni di vario tipo. Per evitare di farsi troppo male, alcun partecipanti indossano un caschetto. Molti altri, invece, decidono di competere senza indossare alcuna protezione. Le parti del corpo più a rischio sono di certo caviglie, spalle e clavicole.

Dove si pratica la competizione della corsa dietro al formaggio?

Ogni anno si svolge in Inghilterra la competizione più famosa di questo particolare sport. Si tratta di un vero e proprio evento con centinaia di partecipanti e spettatori che si radunano alla collina Cooper. Anche in Italia, però, esiste un campionato molto importante. Questo si svolge annualmente in Trentino, precisamente sull’Altopiano di Bretonico.

