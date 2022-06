La parola implementare nasce dal termine inglese “to implement”. Ecco qual è il suo significato e quando si usa.

Implementare è un verbo transitivo di uso tecnico-specialistico che oggi spesso viene utilizzato in maniera generalizzata. Spesso infatti succede di trovare questa parola impiegata in maniera non del tutto corretta. Vediamo quindi qual è il reale significato del termine e scopriamo quando è il caso di utilizzarlo davvero.

Origini : dall’inglese “to implement”, dal latino “implere” che si traduce con “riempire” ed è composto da da in (dentro) e plere (riempire).

: dall’inglese “to implement”, dal latino “implere” che si traduce con “riempire” ed è composto da da in (dentro) e plere (riempire). Quando si usa : quando si vuole intendere “completare” oppure “rendere operativo”.

: quando si vuole intendere “completare” oppure “rendere operativo”. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di implementare

libro lente

L’etimologia della parola implementare deriva dal termine inglese “to implement”. Questa espressione inglese, a sua volta, viene dal latino “implere” ossia riempire o condurre a termine.

Il verbo implementare è registrato nel GRADIT (Grande dizionario italiano dell’uso) con due diverse accezioni. La prima è di ambito filosofico: in questo caso di intende il rendere operante un progetto o un piano astratto. La seconda è di ambito informatico: in tal caso si parla dell’allestire o realizzare un sistema di elaborazione o programma partendo da un progetto preliminare.

Per quanto riguarda l’anno di comparsa del verbo in italiano, numerosi dizionari riportano il 1983. Le prime attestazioni documentate del termine riguardano nello specifico la carta stampata. Nonostante si tratti di una parola entrata nell’uso comune relativamente da poco, non si tratta comunque di un neologismo recente.

Considerando la storia della parola, è possibile pensare che a portare alla sua diffusione sia stata l’informatica. È infatti tipico del lessico specialistico del settore informatico italiano la realizzazione di calchi dei corrispondenti di termini inglesi usati nel settore. Riprendendo la parola inglese “implement”, quindi, si è arrivati al termine italiano implementare.

Esempi d’uso

Eddo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici che aiutano a comprendere come usare questo termine:

“Abbiamo bisogno di implementare il fondo cassa se vogliamo davvero raggiungere l’obiettivo prefissato”.

“Se vogliamo completare quel nuovo macchinario è importante prima riuscire ad implementare il suo motore”.

“Sul sito web è stato anche implementato uno shop online con splendide capsule collection”.

