William e Kate sono pronti per trasferirsi a vivere ad Adelaide Cottage: la nuova casa è a dieci minuti di distanza dalla Regina Elisabetta.

Trasferimento in vista per William e Kate Middleton: i duchi di Cambridge, con i tre pargoli al seguito, hanno deciso quale sarà la loro nuova casa. Si tratta di Adelaide Cottage, situato a dieci minuti di distanza dalla residenza della Regina Elisabetta. Stando alle indiscrezioni, hanno scelto questa dimora perché è perfetta per la loro tranquilla famiglia.

William e Kate: Adelaide Cottage è la nuova casa

Entro l’estate, William e Kate Middleton si trasferiranno a vivere nella nuova casa. Si tratta di Adelaide Cottage, una dimora costruita nel 1831 che ha soltanto quattro camere da letto. I duchi di Cambridge, prima di sceglierla, hanno visionato diverse proprietà. Questa, però, è risultata l’unica a non aver bisogno di grandi opere di ristrutturazione. Non solo, si trova anche a soli dieci minuti di distanza dalla residenza dell’anziana Regina Elisabetta.

“La regina ha bisogno di più persone come William intorno a lei. Molto spesso è da sola, a parte lo staff, e quindi sarà felice che William, Kate e i suoi tre pronipoti saranno a dieci minuti di distanza“, ha dichiarato Ingrid Seward, caporedattore di Majesty Magazine. Adelaide Cottage si trova nel Berkshire, nella tenuta reale di 655 acri.

William e Kate, visto l’imminente trasferimento, hanno deciso di cambiare scuola anche ai tre figli, George di otto anni, Charlotte di sette e Louis di 4. I bimbi verrano ritirati dall’istituto di preparazione di Battersea e inizieranno il nuovo percorso di studi il prossimo settembre.

Le personalità importanti che hanno vissuto nella dimora

Una fonte vicina alla Royal Family ha dichiarato al Sun che Kate e William desideravano una “casa modesta” e Adelaide Cottage è perfetta. Si legge: “E’ una casa con quattro camere da letto e va benissimo perché i duchi di Cambridge non hanno personale a dormire in casa. Non avevano altre pretese che una piacevole casa familiare vicino alle scuole e alla Regina. Sono stati irremovibili sul fatto che non volevano nulla di troppo appariscente o qualcosa che necessitasse di un rinnovamento o di una sicurezza aggiuntiva per non essere un peso per il contribuente“. A breve, quindi, i duchi di Cambridge saranno vicini di casa di personalità come Elton John e Anna Friel.

Prima di diventare la nuova residenza di William e Kate, Adelaide Cottage è stata la dimora di personaggi importanti come: la Regina Adelaide di Sassonia-Meiningen (moglie di Guglielmo IV), la Regina Vittoria e l’ex fidanzato della principessa Margaret, ovvero il capitano Peter Townsend.

