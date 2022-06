Come funziona il bonus da 200 euro? I pensionati lo avranno in automatico, mentre alcuni lavoratori devono compilare l’autocertificazione.

Entro il mese di luglio 2022, tutti i pensionati e alcuni lavoratori riceveranno un bonus di 200 euro in busta paga. I dipendenti, però, sono obbligati a compilare in modo corretto un’apposita autocertificazione. Quest’ultima dovrà essere veritiera, pena il risarcimento dell’intero contributo allo Stato.

Bonus 200 euro: come funziona?

A breve, molti lavoratori e tutti i pensionati riceveranno un bonus di 200 euro per far fronte al caro prezzi degli ultimi mesi. Si tratta di una tantum, che il Governo ha deciso di stanziare per dare una boccata d’ossigeno a milioni di italiani in difficoltà. Non sarà un aiuto che cambierà la realtà, ma, visti i tempi che corrono, conviene accontentarsi. Il contributo da 200 euro spetta a:

pensionati;

lavoratori dipendenti;

colf, badanti e lavoratori domestici;

titolari di assegno sociale, pensioni di invalidità e trattamenti di accompagnamento alla pensione;

lavoratori autonomi senza Partita Iva, titolari di contratti autonomi occasionali con accredito nel 2021 di almeno un contributo mensile e iscritti alla Gestione Separata prima del 18 maggio;

stagionali a tempo determinato e intermittenti, con prestazioni per almeno 50 giornate;

co.co.co.;

lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri;

beneficiari del Reddito di cittadinanza, se all’interno del nucleo familiare non hanno soggetti che percepiscono la stessa indennità;

percettori di Naspi e Dis-Coll a giugno 2022;

percettori di disoccupazione agricola;

coloro che hanno beneficiato nel 2021 delle indennità per lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;

incaricati alle vendite a domicilio con un reddito 2021 derivante dalla propria attività superiore a 5.000 euro, con Partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata prima del 18 maggio.

Il bonus da 200 euro sarà versato in automatico nel mese di luglio 2022 solo per i pensionati, i percettori di NASPI/ DIS-COLL e DS Agricola e Beneficiari indennità decreti Sostegni e Sostegni bis. Gli altri lavoratori, invece, devono compilare apposita autocertificazione, da consegnare al proprio datore di lavoro.

Autocertificazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti devono compilare un’apposita autocertificazione. Solo dopo la consegna di questo documento, se i requisiti sono corretti, il bonus da 200 euro sarà versato in busta paga. E’ necessario non superare i 35mila euro l’anno, richiedere il contributo ad un solo datore (laddove se ne abbia più di uno), non percepire il Reddito di cittadinanza e aver beneficiato nel primo quadrimestre 2022 dell’esonero contributivo dello 0,8% previsto dalla Legge n. 234/2021 per almeno una mensilità.

