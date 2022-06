Spostare i dati WhatsApp da uno smartphone Android a un iPhone è sempre stato complesso, ma l’ultimo aggiornamento ha risolto il problema.

Da anni ormai si attendeva la possibilità di trasferire dati da Android ad iPhone su WhatsApp in maniera agevole. Dopo una lunga attesa, finalmente, è arrivato l’aggiornamento che permette di effettuare questo tipo di scambio di dati. La novità consente infatti la migrazione dei contenuti nella direzione opposta rispetto a quanto possibile fino ad oggi grazie al parziale aggiornamento dello scorso anno.

Nuovo aggiornamento WhatsApp consente di traferire dati da Android ad iPhone

È finalmente arrivato su WhatsApp uno degli aggiornamenti più attesi. Erano infatti molti coloro che aspettavano la possibilità di migrare i contenuti da uno smartphone Android a un iPhone in modo semplice. I nuovi possessori di cellulari Apple, dunque, potranno trasferire tutti i loro dati dal vecchio cellulare Android senza bisogno di app terze.

Ad annunciare questa importante novità è stata direttamente Apple. L’azienda statunitense ha spiegato che a partire da oggi – 15 giugno 2022 – è possibile sfruttare questa opzione. Trattandosi di una richiesta arrivata da molti utenti, WhatsApp ha effettuato questo aggiornamento per ora disponibile nella versione Beta dell’app.

Il lavoro coordinato tra WhatsApp ed Apple ha permesso di raggiungere dunque un grande traguardo. Per il momento, infatti, non ci sono API o altri strumenti che permettono questo tipo di trasferimento disponibili per altre applicazioni di messaggistica istantanea.

Come funziona questa nuova opzione

La nuova opzione di trasferimento dati WhatsApp tra smartphone Android e iPhone è disponibile per il momento in una versione Beta. Questa viene proposta nella fase di setup e impostazione del nuovo cellulare marchiato Apple.

Proprio in questa fase di impostazione è anche possibile installare nel vecchio smartphone Android applicazioni come Passa a iOS. Tale app consente di trasferire contatti, foto, video, account di posta, calendari e cronologia messaggi al nuovo telefono iPhone.

Migrare da un cellulare Android a uno Apple, dunque, è oggi molto più agevole in quanto (quasi) tutti i contenuti si possono trasferire.

